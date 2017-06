Český novinář z thajského vězení: Sazba až pět let? To je hodně ulítlé

/ROZHOVOR/ Válečného reportéra Radana Šprongla zadržela 24. května thajská policie za údajný převoz vojenského materiálu. Vadilo jí, že celníci našli v jeho kufru vojenskou helmu a neprůstřelnou vestu. Výbavu s sebou vezl, protože nevěděl, jestli pojede z Thajska zpátky do Iráku, nebo na Filipíny, kde se rozhořel nový konflikt. Podrobnosti o svém zatčení i o svých pocitech promluvil v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Radan Šprongl není jediným novinářem, který má podobné potíže. Zhruba v téže době Thajci kvůli stejnému provinění zadrželi britského novináře Anthonyho Chenga a německého novináře Floriana Witulského.

Jak proběhlo vaše zadržení?

Na letišti mě zadržela a vyslýchala policie. Domníval jsem se, že potřebuji nějaké povolení, abych mohl vestu převézt, a že Thajci chtějí, abych si ten písemný souhlas opatřil. Teprve český konzul Jaroslav Zamazal a česká překladatelka mi vysvětlili, že mě za vestu v kufru mohou v Thajsku odsoudit až na pět let. Teď policisté zkoumají mou výbavu.

Věděl jste, že se do Thajska s vestou nesmí?

Netušil jsem to. Vycházel jsem ze zkušeností kolegů. Když v Thajsku fotil Honza Šibík, měl vestu i helmu a nevadilo to. Pak jsem se dozvěděl, že v zemi platí už od roku 1987 zákon, který převoz neprůstřelných vest a podobných věcí bez deklarace zakazuje.

Jaký způsobem k vašemu případu přistupuje česká diplomacie?

Česká ambasáda funguje perfektně. Konzul Jaroslav Zamazal hned přijel na letiště a strávil tam kvůli mně několik hodin. S velvyslancem Markem Libřickým jsem denně ve spojení. Podle mě dělají maximum toho, co v dané chvíli dělat můžou.

Jak svou situaci prožíváte?

Je to nahoru dolů. Usilovně cvičím, abych zvládl žalář, ale dělám to napůl z hecu. Doopravdy si nepřipouštím, že bych mohl skončit v cele. Chvíli jsem si myslel, že mě potrestají třeba čtrnáctidenním uvězněním. Říkal jsem si – dostanu pár symbolických ran na zadek, abych si pamatoval, že mám příště respektovat jejich zákony. Ale sazba ve výši jeden až pět let? To už je hodně ulítlé. Věřím, že se to vysvětlí. Největší starosti mi teď vlastně dělá, abych stihl závěrečné boje o Mosul.

Co vám v dané chvíli nejvíce pomáhá?

Víra ve zdravý rozum. Ta mě neopustila. Jenže mi stále více lidí říká, že je to v Thajsku jinak. Že to, co v Česku pokládáme za normální, tady často nefunguje. Mně ale Thajci nepřipadají iracionální. Proto znovu opakuji – nepřipouštím si, že mi něco vážného hrozí. A nebudu nikoho doma v Česku strašit nějakými katastrofickými scénáři.