Čeští vojáci měli konflikt s policií v Litvě

Pětice českých vojáků, kteří jsou na tříměsíčním cvičení v Litvě, měli v noci na neděli incident s policií v přístavu Klaipeda. Vojáci byli údajně opilí a dožadovali se vstupu do nočního klubu. Informoval o tom server iHned.cz s odvoláním na litevskou policii a ruská a litevská média.

Ochranka vojáky nechtěla pustit dovnitř a poté, co začali být agresivní, zavolala policii. Vojáci odmítli poslechnout jejích pokynů a odmítli také dechovou zkoušku. Podle mluvčího českého generálního štábu Jana Šulce byli příslušníci Armády ČR v civilu a měli osobní volno. Litevská policie je převezla na stanici a poté je propustila k jednotce. Český generální štáb nyní čeká na oficiální zprávu litevské strany. "Nemáme ale informace, které by potvrzovaly, že by během incidentu došlo k fyzickému napadení policejní hlídky," řekl serveru Šulc.

Čtěte také: Česká armáda pošle kvůli Rusku na cvičení do Litvy 110 vojáků

Incident potvrdil serveru mluvčí litevské armády Andrius Dilda, podle kterého byli vojáci nejspíš opilí. Některá ruská média podle IHNED.cz uvedla, že policie se s vojáky poprala a použila elektrické paralyzéry. Dilda použití paralyzéru českému serveru ale nepotvrdil.

Česká jednotka je v Litvě na cvičení Training Bridge 2017, na kterém se loni dohodly státy visegrádské čtyřky s pobaltskými spojenci NATO a které skončí 20. března. Česká armáda vyslala na cvičení 112 vojáků, většina z nich je z lehkého motorizovaného praporu z Bučovic. Čeští a litevští vojáci společně nacvičují v kasárnách v Klaipedě a ve výcvikových prostorech Pabrade a Kairiai. Podle dřívějšího vyjádření armády mají procvičovat "běžnou taktickou činnost na stupni roty a vzájemnou součinnost českých a litevských vojáků při plnění úkolu".

Přečtě si: Vojáci cvičí v Litvě. Výhoda? Trénink v náročných klimatických podmínkách