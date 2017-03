Chlapec nemusí žít s matkou v sektě. Prozatím

Přišel by o své kamarády, babičku a školu, kterou má rád. Čekal by ho tvrdý režim v prostředí sekty ve Francii. Příběh sedmiletého chlapce z Prahy ale po měsících právních tahanic už nevypadá tak beznadějně, jak se ještě koncem ledna zdálo.

OTEC A SYN. Jair J. se snaží zabránit tomu, aby chlapec musel odejít k matce do Francie.Foto: archiv rodiny

Tehdy měl Jair. J. z nařízení soudů odvézt syna z Česka do Francie a předat ho matce, která žije v židovské ultraortodoxní komunitě. Výroky několika tuzemských soudů minulý týden zvrátil až ten ústavní. Vydal usnesení, díky kterému zatím může chlapec zůstat s otcem v Česku.

AŤ TO ŘEŠÍ FRANCOUZI!

Rabín Jair J. se s manželkou rozešel poté, kdy se Ester J. rozhodla, že bude syna vychovávat odříznutého od světa. „Znemožňovala dítěti kontakt s otcem a vychovávala ho v extrémně tvrdých podmínkách," popisuje počátek rodičovské neshody otcova advokátka Ivana Spoustová. Jair J. proto odvezl syna do Česka a požádal úřady o ochranu otcovských práv. Soudy však rozhodly, že má syna předat matce a rodičovský spor řešit ve Francii.

Čtěte také: Statistiky: V Česku přibývá dětí, které vyrůstají mimo svou rodinu

„Až dosud české soudy vůbec nezajímalo, do jakého prostředí chlapce vlastně posílají, ani to, proč je vlastně otec prosil o pomoc," tvrdí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který do případu vstoupil na žádost Jaira J. a zprostředkoval komunikaci mezi českou a francouzskou sociální službou. Zajistil, aby Francouzi mohli kdykoli prověřit, jak se dítěti v Praze daří a zda se o něj otec dobře stará.

„Kontrolovat, v jakých podmínkách dítě žije anebo bude žít by ale měly obě strany. Chápu, že pro české soudce není jednoduché navázat komunikaci s úřady ve Francii. Jenomže oni se o to ani nepokusili. Celý případ jednoduše předali francouzským kolegům," zlobí se Zdechovský s tím, že budoucnost dítěte ohrozili pravděpodobně jen kvůli tomu, aby si ušetřili práci.

Jair J. se svou stížností uspěl u Ústavního soudu mimo jiné kvůli posudkům odborníků, které dosud justice ignorovala. Podle psycholožky a psychiatričky prošel chlapec v ultraortodoxní komunitě řadou traumatických zážitků.

Nenechte si ujít: Kmoníček míří do USA. Získal souhlas s působením ve funkci velvyslance

ZATÍM NENÍ VYHRÁNO

Právní zástupkyně Jaira J. se ale zatím brání optimismu. „Klientovu radost jsem musela krotit. Z dlouhodobého hlediska ještě nemáme vyhráno. Ústavní soud jen odložil vykonavatelnost rozsudku. Pan Jair J. může být klidný teprve ve chvíli, kdy ÚS zruší rozsudky předchozích soudů," podotkla. Zda bude chlapec žít s matkou, anebo otcem, se rozhodne v příštích měsících.