Hollywoodský magnát Weinstein je na dlažbě, kvůli sexuálnímu harašení

Filmový producent Harvey Weinstein byl odvolán z The Weinstein Company, kterou sám založil. Jednomu z nejmocnějších mužů Hollywoodu zlomila vaz nařčení ze sexuálního obtěžování.

Harvey WeinsteinFoto: ČTK

Králova řeč, Sin City, Pulp Fiction, i tyto hity se zrodily díky produkčním schopnostem pětašedesátiletého Harveyho Weinsteina. Nyní se muž, jenž si dosud připsal více než 300 oscarových nominací, vyrovnává s profesním a hlavně osobním pádem.

Za vše může jeho přílišná náklonnost k ženám, která praskla 5. října na stránkách New York Times, kde se na multimilionáře sesypala řádka obvinění ze sexuálního harašení; ozvala se i poměrně známá herečka Ashley Juddová.

Weinstein poté, co odešel z producentské společnosti Miramax (ta roku 1994 přinesla slavný fim Pulp Fuction), založil The Weinstein Company. Právě z ní byl v neděli odvolán poté, co se neměl k dobrovolnému odchodu.

Weinstein se ve svém následném vyjádření omluvil a dodal, že "sexuálně dospíval na konci šedesátých let, kdy byla pravidla svádění jiná než dnes."

Terčem většinou byly ženy z jeho společnosti či herečky na prahu dvacítky s cílem uspět ve filmové branži. A jedna z nich, Lauren O’Connorová, si v článku zveřejněném v New York Times povzdechla: „Jsem osmadvacetiletá žena, která se snaží vybudovat kariéru. Weinsteinovi je 65 let, je celosvětově známý a tohle je jeho společnost. Rovnováha sil? Já: 0, Harvey Weinstein: 10.“