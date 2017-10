Chtěl se zbavit ženy parašutistky, tak poškodil její padák. Ona ale pád přežila

Britský armádní seržant Emile Cilliers chtěl údajně zabít svou druhou ženu Victorii, aby získal 120 tisíc liber z její životní pojistky. Podle obžaloby se dvakrát pokusil nasimulovat její nehodu, dvakrát ale neuspěl. Ani, když ji nechal vyskočit z letadla s vadným padákem.

Skok padákem, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Prokáže-li britský soud obviněnému seržantovi všechno, z čeho jej viní obžaloba, bude Emile Cilliers aspirovat na jednoho z nejsmůlovatějších osnovatelů vraždy v historii. Svou druhou manželku Victorii se měl pokusit zabít kvůli životní pojistce dvakrát, ani jednou ale neuspěl.

Napoprvé se o to měl pokusit 29. března 2015 úmyslně vyvolaným únikem plynu v domě. Nevyšlo to. Tak přišel pokus číslo dvě: Cilliers měl 5. dubna 2015 přesvědčit svou ženu, která stejně jako on sloužila v armádě coby fyzioterapeutka a instruktorka parašutistů, aby si šla zaskákat, přičemž předtím poškodil její hlavní i rezervní padák. Padáky pak při skoku z výšky 4000 stop (kolem 1200 metrů) skutečně selhaly. Stalo se ale něco téměř neuvěřitelného: Cilliersová dokázala ve vzduchu stabilizovat svou polohu čelem k zemi, aby její tělo vytvářelo co největší odpor proudícímu vzduchu, a pád přežila

"Všichni, kdo to viděli, čekali, že ji najdou mrtvou. Ale přestože byla vážně zraněna, pád téměř zázračně přežila. Parašutisté si na místě okamžitě uvědomili, že s jejím rezervním padákem muselo být něco opravdu v nepořádku, tak ho prohlédli a zjistili, že chybí dvě životně důležité součástky, které padák upevňují," uvedl u soudu ve Winchesteru prokurátor Michael Bowes.

Podle prokuratury udržoval obviněný šestatřicetiletý seržant vztah se svou původní manželkou a s druhou ženou jednal "bezohledně a pohrdavě". Navíc měl mít dluhy, které hodlal splatit z její životní pojistky. Porota se dozvěděla i to, že Cilliers měl na sociální síti Tinder své milence lhát a tvrdit, že svou druhou ženu opouští, protože mu prý byla sama nevěrná a on není otcem ani jednoho z jejích dětí.

Cilliers obvinění z obou pokusů o vraždu odmítá. Soud stále probíhá.