Chystá Schwarzenneger návrat? Filmový Terminátor prý opět míří do politiky

Někdejší hvězda akčních filmů a guvernér amerického státu Kalifornie Arnold Schwarzenneger se možná vrátí do politiky. Podle republikánských zdrojů deníku Politico se představitel titulní postavy snímku Terminátor připravuje na roli senátora. Schwarzeneggerův mluvčí informaci nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Podle několika nejmenovaných republikánů Schwarzenegger zvažuje kandidaturu ve volbách v příštím roce, kdy bude obhajovat svůj mandát dnes třiaosmdesátiletá demokratická senátorka za Kalifornii Dianne Feinsteinová. Devětašedesátiletý Schwarzenegger, který byl dvakrát zvolen guvernérem jako republikán a úřad vykonával v letech 2003 až 2011, by se nyní podle deníku mohl ucházet o zvolení jako nezávislý.

Čtěte také: Aféra dieselgate: Volkswagen se v USA oficiálně přiznal ke spiknutí

O jeho rostoucí politické aktivitě svědčí twitterové přestřelky s prezidentem Donaldem Trumpem, píše Politico. S novým šéfem Bílého domu je Schwarzenegger na kordy už od loňských voleb, kdy jej odmítl podpořit proti demokratické konkurentce Hillary Clintonové. Trumpovi vyčítá mimo jiné snahu zvrátit opatření v boji proti klimatickým změnám či jeho dekrety omezující cesty obyvatel některých muslimských zemí do USA.

Podle jednoho z nejmenovaných republikánů by kandidatura do senátu "dala Arnoldovi platformu pro útoky na Trumpa na dalších 16 měsíců," které zbývají do voleb.

Jeho mluvčí Daniel Ketchell informace deníku nevyvrátil. "Necháváme si všechny možnosti otevřené," uvedl.

Nepřehlédněte: Kardinál Miloslav Vlk: Komunismus zničil cit pro právo a spravedlnost