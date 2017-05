CIA hlásí nejhorší ztráty agentů v Číně, srovnatelné se SSSR

Čínská vláda se na svém území systematicky zbavuje agentů CIA. Od roku 2010 zabila, uvěznila, nebo zmrzačila více než 18 amerických informátorů. Současní i bývalí američtí představitelé CIA popisují svou čínskou větev špionážního zpravodajství jako jednu z nejhorších v této dekádě. Ztráty jsou srovnatelné s akcemi v Sovětském svazu a Rusku.

Američanům se v Číně dlouho ztráceli vlastní špioni. Jeden byl dokonce demonstrativně zastřelen před očima svých kolegů na dvoře vládní budovy.

CIA dlouhých sedm let nemohla přijít na to, jak je to možné. Exkluzivní reportáž dnes zveřejnil New York Times s odvoláním na své zdroje.

První trable americké rozvědky se objevily v roce 2010. Do té doby byla její práce naprosto špičková. Začátkem roku 2011 se její lidé začali ztrácet.

Akce Medojed

FBI i CIA proto v roce 2011 spustily společnou vyšetřovací akci nazvanou Honey Badger (Medojed).

Někteří se domnívali, že Číňané mají mezi agenty svého člověka, další, že rozluštili tajný systém komunikace. Nikdo to ale nedokázal potvrdit. „Ztratili jsme dalšího," zaznívalo v telefonátech z nejlidnatější země světa.

CIA Čínu považuje za jednu ze svých top prioritních zemí. Bezpečnostní aparát země je ale pro západní špiony nesmírně těžké překonat. Rovněž je těžké nové agenty vycvičit. CIA tak přicházela o nenahraditelné lidi.

Zatímco špionážní svět žil aférkou Edwarda Snowdeana a WikiLeaks, ztráty CIA se začaly vyrovnávat těm ze Sovětského svazu a Ruska během zrady agentů Aldricha Amese a Roberta Hanssena.

Prověřili i Tchaj-wan

Číňané získali dokonce přístup k tisícům amerických tajných státních záznamů, včetně seznamu zpravodajců. CIA si s tím marně lámala hlavu. Téměř každý zaměstnanec americké ambasády byl prověřen, včetně těch nejvyšších.

USA prověřily dokonce i pobočku svého spojence – Tchaj-wan– a objevily čínské operativce, chvíli zavládlo nadšení, ale američtí špioni se ztráceli dál.

Video: mylné doměnky CIA

Nejvíce škod CIA utrpěla do roku 2013, od té doby se jí začalo dařit svoji špionážní síť obnovovat. New York Times ale neuvádí, jak se Američanům povedlo.

Konečné řešení problému se zatím zdá, že nastalo v dubnu 2017, kdy prokurátoři oznámili zatčení dlouholeté zaměstnankyně ministerstva zahraničí Candace Marie Claiborneové, která pracovala na amerických ambasádách po celém světě. Podle prokuratury jí Čínské úřady uplácely hotovostí i věcnými dary. Pořídili jí například luxusní byt a zařídili plné stipendium na čínské módní škole.



„Claibornová zneužívala svou pozici a vynášela citlivé diplomatické údaje pro osobní obohacení," oznámila soudkyně Marry B. McCordová.

Problém se tak zdá být vyřešen. Jak Claibornovou CIA vypátrala ale už New York Times nezmiňuje.

CIA i FBI se k aféře odmítly vyjádřit.

Tweet: zatčení Candace Marie Claiborneové