CIA versus FSB. Ruské nemovitosti pro Trumpa?

Když chtěli sovětští lídři ovlivňovat před rokem 1989 západní politiku, bylo to finančně i fyzicky náročné. Museli vybudovat síť agentů, kontaktů a výrazně finančně podporovat místní komunisty a sympatizanty. Dnes stačí „divize" hackerů sedící v nenápadné budově mimo centrum města.

Klasickým příkladem výrazného vlivu tajných služeb na politiku a přirozeně i výsledky voleb byla v poválečném období Francie. Na Moskvu silně navázaní francouzští komunisté dostávali od Stalina, Chruščova a ještě od Gorbačova silné dolarové injekce. Francouzští komunisté vydávali ve vysokém nákladu deník L´Humanité. V roce 1974 se Sověti s pomocí francouzských komunistů neúspěšně pokusili zabránit zvolení Valéry Giscarda d´Estaigna prezidentem. Když se Sovětský svaz rozpadl, toky peněz ustaly. I bez ruských milionů (1987 až 1988 to byly tři miliony dolarů) se KS Francie pohybovala ve volbách pod 10 procent.

Dnes stačí hlavně šikovní hackeři. Politika se přesouvá na internet a stává se soubojem počítačových mágů (viz rámeček).

Posledním hitem vztahů USA – Rusko jsou zvěsti o kompromitujících materiálech na příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa, které má v trezorech ruská tajná služba FSB (Feděraľnaja služba bezopasnosti, nástupce KGB).

Realitní lákadla k mistrovství světa

Podle zdrojů z amerických tajných služeb chtěli Rusové využít materiály k budoucímu nátlaku na Trumpa a k jeho vydírání. Vyplývá to z údajné tajné zprávy amerických tajných služeb, kterou zveřejnil server BuzzFeed.

Britský deník The Guardian upozornil, že pravost tvrzení v dokumentu nebyla ověřena. Nicméně spolehlivost informací potvrdil listu úředník americké vlády. Podle něho se některé události, které jsou datovány od června do října 2016 a na které tajné služby upozorňovaly, že se teprve stanou, se skutečně odehrály. Kreml prý Trumpovi mj. nabízel nejrůznější lákadla v podobě investic do nemovitostí v souvislosti s fotbalovým mistrovstvím světa v kopané, které se bude konat v Rusku v roce 2018. Údajně dostával informace o svých konkurentech z Demokratické strany.

Víme, co dělají oligarchové v USA

Dokument zveřejněný v BuzzFeed také popisuje Trumpovy údajné kratochvíle s prostitutkami v prezidentském apartmá moskevského hotelu, ve kterém v minulosti nocoval i dosluhující šéf Bílého domu Barack Obama. „Rusové očividně slíbili nevyužít kompromitující materiál na Trumpa, aby na něj měli páku," uvádí dokument s tím, že Trumpův tým s Rusy dobrovolně a úzce spolupracoval. Zpráva se s odvoláním na zdroj z Trumpova okolí zmiňuje o tom, že realitní magnát spolupracoval s Kremlem nejméně osm let. Součástí výměny informací byly například zprávy určené Moskvě o aktivitách ruských oligarchů ve Spojených státech.

„Žijeme snad v nacistickém Německu?" napsal Donald Trump k obvinění na Twitteru. Na včerejší tiskové konferenci on i viceprezident Mike Pence uvedli, že zprávy jsou nepravdivé. Pokud pocházejí z tajných služeb, je nezodpovědné, že neověřené informace média zveřejnila. Donald Trump připustil, že Rusko stálo za hackerskými útoky na USA během voleb.

Nejlepší kybervojáky mají USA

Rusko patří k pětici zemí s nejvyspělejšími kybernetickými jednotkami, které se specializují na počítačovou bezpečnost pro armádní či výzvědné účely. Uvedl ruský list Kommersant.

Nejsilnější armádou ve světovém virtuálním prostoru zřejmě disponují Spojené státy, na válčenív počítačových sítích ročně vynakládají okolo sedmi miliard dolarů (asi 178 miliard Kč) a zaměstnávají zhruba 9000 hackerů. Po Spojených státech následují Čína, Velká Británie a Jižní Korea. Nejvyspělejšími kybernetickými jednotkami disponuje také Izrael, Írán a Estonsko. Podle Kommersantu dává Moskva na internetové cíle ročně asi 300 milionů dolarů (zhruba 7,6 miliardy Kč), v kybernetických jednotkách zaměstnává kolem 1000 lidí. (čtk)