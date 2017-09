Čína obdarovala Indonésii dvěma pandami, navzdory sporům o Jihočínské moře

Dvě pandy velké dorazily ve čtvrtek z Číny do Indonésie coby projev "pandí diplomacie". Čína tak chce oslavit 60. výročí vzájemných vazeb mezi oběma zeměmi a zmírnit nedávné napětí kvůli střetům v Jihočínském moři.

Dvě pandy, pojmenované Cai Tao a Hu Chun, přicestovaly do Indonésie z čínské provincie S'-čchuan a byly umístěny do safari zoo ve městě Bogor, nacházejícím se nedaleko od hlavního indonéského města Jakarty. Oběma pandám je sedm let, Cai Tao váží 128 kg a Hu Chun 113 kg.

Čínská vláda je zapůjčila Indonésii na znamení 60. výročí vzájemných diplomatických vztahů, a to navzdory nedávnému napětí, které mezi oběma zeměmi vzniklo kvůli teritoriálním sporům v Jihočínském moři a s nímž se pojila řada střetů mezi čínskými a indonéskými loděmi.

Indonésie se tak stala v pořadí šestnáctou zemí, kterou Čína podarovala pandami v zájmu utužení diplomatických styků. Indonéská safari zoo bude hostit obě zvířata po dobu příštích deseti let. Pandy ale musí nejdřív projít měsíční karanténou.

"Doufáme, že si Hu Chun a Cai Tao k sobě najdou cestu, že se nám je podaří rozmnožit a jejich potomci potom budou žít u nás," uvedl Yulius Suprihardo, mluvčí indonéské zoo Taman Safari Indonesia.

Zoologická zahrada postavila pro obě pandy speciální pavilon o rozloze 1300 metrů čtverečních.

Pandy jsou považovány za ohrožený druh, ve volné přírodě jich podle Světového fondu na ochranu přírody přežívá jen asi 1800. Pro Čínu představují národní ikonické zvíře. Jejich využití jako významného daru má v Číně dlouhou tradici a zažitý název "pandí diplomacie".

Čínské spory o Jihočínské moře se týkají toho, že Čína si nárokuje téměř celé teritorium Jihočínského moře jako své území, ale podobné nároky vznášejí i jiné asijské státy (zejména Tchaj-wan). Indonésie sice na rozdíl od jiných asijských národů neuplatňuje vlastnické požadavky na ostrovy ani pobřeží Jihočínského moře, ale Čína si nárokuje práva i na vody severovýchodně od Natunských ostrovů, které pro Indonésii představují její exkluzivní ekonomickou zónu - tedy oblast, kde má pouze ona právo využívat přírodní zdroje. Vzrůst napětí vedl Indonésii k tomu, že posílila svou obranu.

V červenci Indonésie přejmenovala Jihočínské moře na Severní moře Natuna, aby zde ukázala svou svrchovanost, což vyvolalo kritiku ze strany čínské vlády. Indonésie však není jediným asijským státem, který se k takovému kroku odhodlal - například Filipíny začaly po eskalaci sporu o Spratlyovy ostrovy v roce 2011 používat jméno „Západofilipínské moře“.