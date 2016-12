Čína otevřela nejvyšší most na světě

Nová pýcha Číny se tyčí výšce 565 metrů, výstavba přišla v přepočtu na 3,8 miliardy korun. Dílo se nachází v provincii Kuej-čou, kde již stojí sedm z deseti nejvyšších mostů v Číně.

Nejvyšší most na světě Pej-pchan-ťiang v ČíněFoto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Stavba nejvyššího mostu na světě Pej-pchan-ťiang byla dokočena již v září, nyní došlo ke zprovoznění pro dopravu.

Most disponuje čtyřmi jízdními pruhy, je dlouhý 1,34 kilometru a cestu mezi provinciemi Jün-nan a Kuej-čou zkrátí ze čtyř na jednu hodinu. Na stavbě pracovalo asi 1000 inženýrů a techniků.

Nově otevřený most je nejvyšší měřeno vzdáleností od země. Jinak má ale nejvyšší mostní konstrukci most v jihofrancouzském Millau, a to 343 metrů.

Podívejte se, jak probíhala stavba mostu: