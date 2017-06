Čína ruku v ruce s Trumpem nejde, bude se držet pařížské klimatické dohody

Trumpův předchůdce Barack Obama podepsal pařížskou klimatickou dohodu loni. Protože ji ale doposud neschválil americký Senát, nevešla v platnost. „Své rozhodnutí ohlásím v příštích dnech. Udělejme si Ameriku skvělou," uvedl Trump na Twitteru.

Právě Čína a Spojené státy patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Zatím co asijská velmoc považuje klimatické změny za světový problém a je ochotna situaci řešit, USA by v případě odstoupení daly najevo, že americké vládě na změnách podnebí nezáleží.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!