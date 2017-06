Čínská flotila? Nový vládce oceánů

/INFOGRAFIKA/- Čínská ekonomika umožňuje závratné investice, které tečou i do námořní flotily. Podívejme se, jak by měla do roku 2030 nakynout.

dnes 18:50 SDÍLEJ:

Loď za lodí, ponorka za ponorkou, přístav za přístavem. Čína posílá do sektoru námořnictva v přepočtu 40 miliard dolarů, dvě třetiny jdou na samotnou flotilu. Jak vám níže ukáže infografika, čínská strategie sází - ve srovnání s tou americkou - na útočné ponorky a a měnší, pohyblivé bitevní lodě. ČTĚTE TAKÉ: Další milník Číny: postavila svou první letadlovou loď USA dnes do rozpočtu námořnictva nalévají 150 miliard a do budoucna se nepočítá se zásadním navyšováním. Patrick Cronin, ředitel Střediska pro americkou bezpečnost v asijsko-pacifické oblasti, o to důrazněji varuje před čínskými plány. "Předpokládáme, že Čína bude navyšovat výdaje na námořnictvo o pět až deset procent ročně, vyčíslil pro agenturu Bloomberg Cronin, "a do roku 2030 předpokládáme, že její investice do flotily předeženou ty americké."

Autor: David Halatka