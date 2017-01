Čínská policie zastřelila tři údajné teroristy

Praha - O německou kapelu Rammstein, která již vyprodala dva chystané květnové koncerty na fotbalovém stadionu v pražském Edenu, je velký zájem také v tuzemských kinech. Ukazují to výsledky předprodejů vstupenek na jejich projekt Rammstein in Amerika, který bude mít v kinech premiéru 13. ledna. Provozovatelé řeší, jak by mohli přidat další představení, aby vyhověli poptávce fanoušků. Sdělila to zástupkyně distributora Klara Beverly.