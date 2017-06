Čína propustila z vězení známého disidenta, má rakovinu jater

Čínský laureát Nobelovy ceny za mír a disident Liu Siao-po, jehož činy ocenila v minulosti i Česká republika, byl podmínečně propuštěn z vězení. Dne 25. května mu bylo diagnostikováno konečné stádium rakoviny jater. Jeho stav je velmi vážný.

S touto informací přišel server BBC s odkazem na Liouova zastupujícího advokáta.

Básník a literární kritik Liou Siao-po se do povědomí dostal jako jeden z vůdčích osobností Charty 08, která se inspirovala československou Chartou 77. V Chartě z roku 2008 se několik set čínských osobností vyslovilo pro zlepšení lidských práv v Číně a požadovalo konec vlády jedné strany. Za to byl v roce 2009 Liou čínským režimem odsouzen k 11 letům vězení za podvracení státní moci. Již předtím byl však dva roky vězněn za protesty na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989.

Následující rok získal Nobelovu cenu za mír, kterou kvůli věznění nemohl převzít. Nobelova komise uvedla, že Liu Siao-po je "nejvýznamnějším symbolem" boje za lidská práva v Číně. Čína posléze cenu označila za „politickou frašku." Od udělení Nobelovy ceny je Liuova manželka držena v domácím vězení, přestože nikdy nebyla z ničeho obviněna. Má také zakázán kontakt se svým mužem, přičemž čínské úřady své počínání doteď nevysvětlily.

"Úřady by měly okamžitě a bezpodmínečně zrušit všechna omezení týkající se Liua a jeho manželky,"uvedl mluvčí Amnesty International Patrick Poon.

"Je to nešťastná událost pro něj i jeho rodinu a zároveň obrovská rána pro celé čínské demokratické hnutí, protože tolik lidí do něj vložilo své naděje. Jeho život je tak důležitý a měl by dostat nejlepší možnou léčbu, i když to znamená nějaké kompromisy," uvedl šanghajský právník pro lidská práva

Liouova odvážná politická angažovanost byla již mnohokrát oceněna. V roce 2009 získal například českou cenu Homo Homini, kterou uděluje nadace Člověk v tísni.