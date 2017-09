Co Kim plánuje? Severní Korea přesouvá jaderné střely z vývojového centra

Přesouvanými střelami mohou být buď balistické rakety středního doletu typu Hwasong-12, nebo mezikontinentální Hwasong-14. Středisko Sanum-dong na severu metropole KLDR se nicméně specializuje na zbraně s nejdelším doletem.

V následujících dnech se uskuteční dvě události, u jejichž příležitosti by mohl Kim rakety odpálit. Desátého října proběhnou oslavy výročí založení severokorejské komunistické strany, 18. října se zase uskuteční celostátní sjezd čínský komunistů, na kterém chce stávající prezident Si Ťin-pching obhájit svůj mandát.

This #KCNA picture on the occasion of the #Hwasong-12 test of Sep 15, 2017 is quite possibly one of the greatest news photos of the decade.. pic.twitter.com/KgzKcpbfNb