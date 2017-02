Čtyři Indonéští boháči vlastní tolik, co 100 milionů nejchudších

Lidé zřejmě nebudou moci od příštího roku získat v obchodech zadarmo žádné plastové tašky, v nichž by si mohli odnést zboží. Bezplatné by mohly zůstat jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky. Sněmovna to dnes schválila v rámci novely o obalech, která má v návaznosti na předpisy EU omezit objem plastového odpadu.