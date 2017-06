Další útok v Londýně. Dodávka vjela do lidí na mostě, muž pak vytáhl i nůž

Dodávka, která najela do lidí jdoucích po mostě, se řítila podle svědků přibližně rychlostí 80 kilometrů za hodinu. V současné době jsou na místě policejní vozy, svědci informují rovněž o zraněných nožem. Pachatel útoku totiž podle všeho do chodců následně i bodal.

Další incident pak byl podle zahraničních médií hlášen z nedaleké lokality Borough Market, kde v tamní restauraci byli pobodáni nejméně dva lidé. Dosud neupřesněný případ pak policisté řešili i ve čtvrti Vauxall jižně od řeky Temže.

Most i železniční stanice jsou uzavřeny, autobusové linky přesměrovány. Policie nabádá občany, aby se místu vyhnuli.

V pohotovosti je i premiérka Theresa Mayová, která komunikuje s policií.

Met Police tweet "as well as #LondonBridge officers have also responded to an incident in #BoroughMarket" https://t.co/EAkjGxcMkf