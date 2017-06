Všude byla panika, bylo to strašné, líčí svědek útok u mešity v Londýně

Jedna osoba zemřela a dalších deset bylo zraněno, když osmačtyřicetiletý muž najel dodávkou do lidí u mešity v severním Londýně. Všichni zranění byli muslimové, kteří krátce po půlnoci odcházeli z mešity ve čtvrti Finsbury Park z večerní motlitby. Dva z nich jsou ve vážném stavu. Identita pachatele zatím nebyla zveřejněna.

Útok v Londýně. Dodávka najela do lidí před mešitouFoto: ČTK/AP/Yui Mok

Svědci uvedli, že řidič najel do skupinky lidí, kteří zrovna pomáhali starému muži ležícímu na zemi. Muž utrpěl srdeční záchvat: „Spadl na zem a ostatní se k němu seběhli, ale najednou se velkou rychlostí přiřítila dodávka a zasáhla je."

Svědkem byl i osmadvacetiletý Hussain Ali, který uvedl: „Napřed jsem uslyšel a pak křik, otočil jsem se a viděl prchající lidi. Viděl jsem lidi, kteří tahali muže zpod auta, krvácel, ale byl naživu. Všude byla panika, bylo to strašné.

Abdikadar Warfa uvedl pro Guardian, že muž byl bezprostředně po činu zadržen davem, který ho srazil na zem. Pokusil se ještě bránit kopáním, ale to mu nepomohlo. Někteří lidé ho bili, muž prý vykřikoval: „Zabijte mě, udělal jsem svou práci!"

Imám Mohammed Mahmoud pak následně útočníka bránil se slovy: „Nedotýkejte se ho, předáme jej policii." Neustále vyzýval všechny přítomné ke klidu a zabránil tomu, aby dav útočníka zlynčoval.

Náměstek londýnské policie Neil Basu uvedl, že Londýn prožívá náročné časy "Byl to útok na Londýn a všechny londýnské lidi a měli bychom se postavit proti extrémistům bez ohledu na jejich příčinu." Zároveň odmítl zprávy o tom, že by útočník následně do lidí bodal.

Muž byl dle svědků „zaměřen na muslimy a věděl, co dělá" a bezprostředně po zadržení policií se dle serveru BBC usmíval a mával. Muslimská rada Británie následně vyzvala k naléhavému zvýšení bezpečnosti v mešitách. Rada, která zastupuje více než 500 sunnitských muslimských skupin, uvedla, že mnozí se cítí "terorizováni a zarmouceni útokem".

Podle londýnského starosty Sadiqa Khana policie nasazuje další jednotky, aby uklidnila komunity: "Ačkoli se to jeví jako útok na konkrétní komunitu, stejně jako hrozné útoky v Manchesteru, Westminsteru a na Londýnském mostě je to útok na všechny naše společné hodnoty tolerance, svobody a úcty," dodal Khan.

Komunitní centrum v centru útoku, Muslim Welfare House, se nachází jen kousek od mešity Finsbury Park, která byla kdysi centrem pro teroristy vedeného Abu Hamzou, který dlouhodobě šířil nenávist. To bylo uzavřeno v roce 2003, poté, co zde policie provedla razii a nalezla několik zbraní. Toto centrum se otevíralo znovu o dva roky později pod novým vedením.

Policie také od rána vyšetřuje společnost, ze které pochází inkriminovaná dodávka. Ta následně vydala prohlášení: „Všichni v naší společnosti jsme šokováni a zarmouceni incidentem, který se stal včera v noci ve Finsbury Park. Plně spolupracujeme s metropolitní policií a naše myšlenky jsou s těmi, kteří byli v tomto zbabělém útoku zraněni. Nebudeme dělat žádné další prohlášení kvůli probíhajícímu policejnímu vyšetřování, ale budeme i nadále pomáhat policii jakýmkoli způsobem."

Kevin Hurley, bývalý důstojník pro boj proti terorismu v Londýně, se vyjádřil skepticky k tomu, že více policistů v ulicích pomůže zvýšit bezpečí. "V samotném Londýně je více než 500 mešit a stovky muslimských center, takže je prostě nereálné mít všude policisty." Zároveň uvedl, že proti takovému typu útoku je hlídkující pěší policie bezbranná. "Jediný způsob, jak můžete zastavit někoho ve vozidle, jako je toto, je bariérami a tím, že jej dokážete okamžitě zastřelit."