Den "D". Británie oficiálně požádá o odchod z EU koncem března

Ostatky zemřelého kardinála Miloslava Vlka budou ve čtvrtek odpoledne vystaveny v pražské katedrále sv. Víta a v pátek odpoledne v kostele sv. Benedikta na Hradčanech. Uvedlo to dnes pražské arcibiskupství na svém webu. V katedrále sv. Víta se pak v sobotu od 11:00 uskuteční pohřeb kardinála Vlka. Poté bude jeho tělo uloženo do arcibiskupské hrobky v katedrále. Kardinál Vlk zemřel v sobotu ve věku 84 let.