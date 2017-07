Dnes končí ultimátum pro Katar, ten hlavu neskloní

Arabští sousedé Kataru přišli začátkem června s obviněním, že tato malá a prosperující země podporuje terorismus. Na to konto s ní přerušili diplomatické a obchodní styky a stanovili 13 podmínek pro to, aby byl Katar přijat "zpátky do rodiny". Ultimátum vyprší dnes, Katar se vydírat nenechá.

Čtyři arabské země (Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt) obvinily 5. června Katar z financování terorismu, podněcování regionální nestability a podpory revoluční teokracie v Íránu. ČTĚTE TAKÉ: Ultimátum pro Katar je v rozporu s mezinárodním právem, tvrdí Erdogan Požadavky protikatarské koalice

1. Zavřít televizní stanici al-Džazíra

2. Vypovědět ze země všechny turecké vojáky a uzavřít jejich základy

3. Omezit vazby na Írán

4. Zpřetrhat vazby s Muslimským bratrstvem, Islámským státem, al-Káidou, Hizballáhem a Frontou An-Nusrá

5. Vydat všechny, kteří jsou označeni za teroristy

6. Přestat finančně podporovat ty, kteří jsou označeni za teroristy

7. Přestat se vměšovat do vnitřních záležitostí Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu a Egypta

8. Odebrat katarské občanství osobám, které porušily zákony výše uvedené čtveřice zemí

9. Zaplatit reparace za léta údajných špatností

10. Podrobit se desetiletému monitoringu

11. Zavřít všechna zahraniční média, která Katar založil

12. Sblížit se s okolními státy Zálivu vojensky, politicky, společensky a hospodářsky Záhy přišly s třináctibodovým seznamem požadavků, který podporuje i americký prezident Donald Trump. Katar, který dostal k odstranění námitek čas do dnešního 2. července, veškerá obvinění a poznámky odmítá. „Seznam ultimátních požadavků byl narýsován tak, aby byl odmítnut," uvedl dnes lakonicky katarský ministr zahraničí šajch Muhammad, jenž ultimátum považuje za zásah do suverenity své země. Šajch Muhammad rovněž řekl, že i přes postoj Saúdské Arábie a její koalice je Katar stále ochoten pokračovat ve vzájemných rozhovorech o řešení krize. Skupina států v čele se Saúdskou Arábií ovšem trvá na tom, že o stanovených podmínkách nehodlá diskutovat. "Pokud se Dauhá nepodvolí, podnikneme další blíže neupřesněné kroky," hrozí saúdský ministr zahraničních věcí Ádil Džubajr. Již nyní spojenci Saúdské Arábie přerušili s Katarem diplomatické vztahy a uvalili na zemi blokádu. Malý, ale šikovný (a bohatý) trpaslík

Katar je země s něco málo více než 2,5 milionem obyvatel. Je co do rozlohy nejmenším členem Organizace zemí vyvážejících ropu /OPEC). Jeho produkce představuje dvě procenta těžby OPECu. Katar je ale významným vývozcem zkapalněného zemního plynu – je číslem jedna v jeho výrobě.

Katarský emirát investuje miliardy dolarů v zahraničí. Například v koncernu Volkswagen drží 17procentní podíl akcií, šest procent má v Deutsche Bank. Patří mu i 20 procent londýnského letiště Heathrow nebo dvě procenta nizozemského Shellu. Ve švýcarské firmě Glencore, které je významných obchodníkem s mědí a která v minulosti poskytovala milionové dary Demokratické straně v USA a manželům Clintonovým, drží katarští šejkové 8,5 procenta.

Katar je stoprocentní majitelem filmové společnosti Miramax Studios, deset procent má z Empire State Building v New Yorku a stejný podíl i v ruském naftovém gigantu Rosněfť.V roce 2022 se v zemi bude konat fotbalové mistrovství světa. Aerolinie Qatar Airlains od roku 2013 podporují španelský fotbalový klub FC Barcelona. Společnost Oryx Qatar Sports Investmets vlastní pařížský klub Paris St. Germain. ČTĚTE TAKÉ: Katar odsoudil své arabské sousedy. Nechtějí s ním prý vyjednávat

Autor: David Halatka, Pavel Hrabica