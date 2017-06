V Maďarsku začal ostře sledovaný proces s pašeráky uprchlíků

Ve středu ráno odstartovalo v Maďarsku velmi sledované soudní řízení se čtyřmi muži, kteří byli obviněni z vraždy 71 uprchlíků. Ti byli nalezeni mrtví v zadní části nákladního automobilu v době vrcholu evropské migrační krize v roce 2015.

Jeden muž z Afghánistánu a tři další bulharské národnosti se rozhodli převézt velké množství uprchlíků přes hranice do sousedního Rakouska. Tam však nedojeli. Opuštěný vůz nalezla policie u dálnice nedaleko rakouských hranic. To, co nalezli, je šokovalo.

Ve vozidle bylo natěsnáno celkem 59 mužů, osm žen a čtyři děti, jednalo se především o občany Sýrie, Iráku a Afghánistánu. Zemřeli nejspíše udušením.

"71 obětí zemřelo kvůli malému prostoru, neschopnosti pohybu, nedostatku vzduchu a přehřátí krátce poté, co se vůz vydal na cestu. Před smrtí bouchali do stěn nákladního vozu a křičeli," uvedl pro Reuters soud ve svém prohlášení.

Jejich úmrtí šokovalo Evropu, která se v té době snažila vyrovnat s největším přílivem přistěhovalců od druhé světové války. Jednalo se totiž o nejhorší incident, který se objevil na pozemní cestě napříč Balkánem, kde se v té době stovky tisíc lidí z Blízkého východu, Afriky a Asie snažilo dostat do bohatších zemí západní Evropy.

Proces probíhá v Maďarsku, neboť úřady uvádějí, že uprchlíci zemřeli na začátku své cesty do Rakouska.

Čtyři obžalovaní jsou také obviněni z obchodování s dalšími přistěhovalci spolu se sedmi dalšími muži. Prokuratura pro ně žádá dlouholeté tresty vězení včetně doživotí. Rozsudek by měl padnout do konce roku.