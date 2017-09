Napětí ve Španělsku stoupá. Do Katalánska míří policejní posily.

Madrid pošle do Katalánska dodatečné policejní jednotky. Ty by měly udržet pořádek a zabránit přípravám zakázaného referenda o nezávislosti. V pátek to oznámilo ministerstvo vnitra. Centrální vláda totiž považuje referendum za nezákonné. Policisté již také v této souvislosti pozatýkali veřejné činitele a zabavili miliony hlasovacích lístků.

Madridská vláda čelí kvůli chystanému referendu jedné z největších politických krizí od konce francouzské diktatury a návratu demokracie před čtyřiceti lety. Na mnoha místech regionu stále probíhají demonstrace. Podle agentury Reuters se o bezpečnost Katalánska za normálních podmínek stará 17 tisíc příslušníků katalánské bezpečnosti a asi pět tisíc členů policie. Španělská média však uvedla, že by se k nim měly přidat tři až čtyři tisíce dalších policistů. Ministerstvo o jejich přesném počtu zatím mlčí. Madrid také policistům v Katalánsku zakázal vybírat si do 5. října dovolenou. Noví důstojníci budou sledovat veřejné prostory, udržovat pořádek a "jednat v případě, že budou snahy o nelegální referendum pokračovat," uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. Katalánská regionální vláda uvedla, že nová opatření, včetně zákazu dovolené, překročila všechny meze a měla vyvolat falešný dojem krize.

"Vše, co potřebujete, jsou oči, abyste viděli, že zde není žádné násilí," řekl mluvčí Jordi Turull. Na mnoha místech regionu dnes také pokračovaly protestní akce proti zásahům justice, vášně vzbudila především středeční policejní razie, která vyústila v zadržení 14 veřejných činitelů. Na 2000 studentů se podle agentury AP sešlo na akci barcelonské univerzity, až 2500 lidí podle organizátorů demonstruje na barcelonském předměstí L'Hospitalet de Llobregat. Několik organizátorů, které policie ve středu zadržela, již bylo propuštěno. Stále však zůstává ve vazbě například náměstek katalánského vicepremiéra a tamního ministra financí Josep María Jové. Policie jej obvinila ze „vzpoury". Madrid a Barcelona se zatím nedokázaly ohledně chystaného referenda dohodnout. Centrální vláda považuje snahy Katalánska za protiústavní a ústavní soud nařídil jejich zastavení, dokud o problému definitivně nerozhodne. Katalánští představitelé však uvedli, že jsou přesto odhodláni referendum dne 1. října uspořádat. Také potvrdili, že shromáždění by v případě kladného výsledku vyhlásilo nezávislost do 48 hodin.

Autor: Andrea Gričová