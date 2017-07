Do lidí na bostonském letišti najel automobil, prý šlo o chybu řidiče

Do lidí na letišti Logan v americkém Bostonu najel osobní automobil. Nejméně deset osob bylo odvezeno do nemocnice. Podle deníku Boston Globe je zatím za příčinu nehody považována řidičova chyba, nikoli terorismus.

Nehoda na bostonském letišti, osobní vůz najel do lidíFoto: Repro BBC

Nejméně deset lidí skončilo v nemocniční péči poté, co do nich na bostonském letišti najel automobil, který vypadal jako městský taxík. Podle policie jsou jejich zranění různě vážná. Auto nabouralo do venkovních odpočívadel v blízkosti letištní budovy.

Podle televizní stanice 7News a deníku Boston Globe řídil vůz šestapadesátiletý muž z Cambridge v Massachusetts, který byl na místě zadržen policií, s níž je ochoten spolupracovat. Incident je zatím vyšetřován jako dopravní nehoda a není považován za akci spojenou s terorismem. Podle nejmenovaného zdroje citovaného agenturou Reuters si řidič jednoduše spletl brzdový a plynový pedál.