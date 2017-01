Americká armáda poslala do Polska tisícovku vojáků s tanky

Varšava - Skoro tisíc amerických vojáků již dorazilo do Polska, kde mají posílit spojence z východního křídla Severoatlantické aliance zneklidněné ruskou politikou po anexi ukrajinského Krymu a rozpoutání konfliktu na východě Ukrajiny.

Oficiální uvítání Američanů v polských posádkách se má odehrát 14. ledna, uvedl mluvčí polského ministerstva obrany Bartlomiej Misiewicz. Podle něj polské hranice překročila i těžká výzbroj americké tankové brigády, která se minulý pátek začala vyloďovat v německém přístavu Brémy.

Americké tanky, samohybná děla a bojová vozidla pěchoty mají být podle televize TVN 24 dislokovány v posádkách Žagaň (česky Zaháň) a Drawsko Pomorskie na západu a severozápadu Polska, kde se od února počítá se společnými cvičeními s evropskými spojenci. Z Polska se pak má část sil přemístit do Pobaltí, další do Bulharska a Rumunska a týlová jednotka do Německa, poznamenala TVN 24.

Dodala, že americké brigádní uskupení čítá celkem 3500 vojáků a více než 400 pásových a přes 900 kolových vozidel, včetně 87 tanků M1A2 Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, 144 bojových vozidel pěchoty Bradley i více než 400 vozů Humvee.

Podporu spojencům v NATO přislíbil americký prezident Barack Obama a o posílení východního křídla aliance rozhodl summit NATO, který se loni v červenci konal ve Varšavě.

