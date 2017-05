Donald Trump prodal zbraně a pak jednal o míru

Místo velkých gest a nevypočitatelných komentářů se americký prezident na své první zahraniční cestě chová (zatím) státnicky. Pro svůj slib porazit teroristy hledá spojence.

Na rozdíl od svého předchůdce Baracka Obamy nepřijel Trump do výbušné oblasti s kázáními o lidských právech. I když v Saúdské Arábii, která byla první na jeho zastávce, by se na toto téma dala uspořádat samostatná konference. Jenže Trump zvolil smírný postoj. Dokonce nehovořil ani i islámském teroru, ale o teroru „islamistickém". Jak on, tak jeho ministr zahraničí Lex Tillerson dali otevřeně najevo, že násilí není islámu vlastní.

Jasné varování Iránu: americké zbraně za 110 miliard dolarů

Spojené státy se snaží na Blízkém východě „slepit" pevněji dohromady koalici nejen proti tzv. Islámskému státu, ale také proti jeho nejpevnějšímu spojenci, kterým je Irán. I proto hned po včerejším příletu do Izraele hovořil Donald Trump hned na letišti právě na toto téma. „Irán nesmí nikdy mít šanci získat jaderné zbraně," řekl izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Izrael je pro Irán v této oblasti v podstatě nepřítelem číslo jedna. Proto spojenectví mezi Izraelem a Spojenými státy představuje významný prvek, který iránskou snahu o jaderné vyzbrojení eliminuje.

Jako vzkaz Teheránu deklaroval Trump prodej nejmodernějších amerických zbraní a zbrojních systémů Saúdské Arábii za 110 miliard dolarů.

Úplně bez zádrhelů to nebylo. V Jemenu proběhly proti Trumpovi demonstrace. Americké zbraně totiž nemusejí sloužit jen k odstrašení Iránu. Saúdská Arábie podporuje v jemenské občanské válce prezidenta Hádího, který žije u Saúdů v exilu. Jemenští protestující dali najevo, že to jsou americké bomby, které saúdskoarabské letectvo shazuje na jejich hlavy

Křehký tanec v izraelsko-palestinském porcelánu

Od návštěvy americké hlavy státu si slibují pozitivní vyznění také Palestinci. Spojené státy se už nějaký čas snaží přestěhovat svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, což se na palestinské straně setkává s velkým odporem. Trump kupodivu záležitost během své návštěvy Izraele nijak nekomentoval. Když se před měsícem setkal ve Washingtonu s palestinským prezidentem Mahmudem Abbasem, uznal právo Palestinců na sebeurčení. Ale také, a potvrdil to i před odletem do Izraele, vyslal Palestincům signál, aby i oni uznali Izrael jako židovský stát.

Trump dal ale v Izraeli najevo, že případná jednání všech tří stran – USA, Izrael a Palestina – nejsou na pořadu dne současných jednání. Také ministr zahraničí Rex Tillerson odkázal taková jednání na „pozdější datum".

Součástí atmosféry okolo návštěvy nejvyšších představitelů USA v Izraeli jsou některá ekonomická uvolnění, která usnadní život i práci Palestinců na okupovaných územích (která jsou pod kontrolou palestinské samosprávy). Byly deklarovány jako Trumpova prosba o pozitivní „kroky, které vedou k vybudování vzájemné důvěry". Americká diplomacie na Blízkém východě je složitým tancem v jakémsi izraelsko-palestinském porcelánu. Ale od přerušení mírových jednání mezi oběma znesvářenými stranami v roce 2014 je šance, že někdy v budoucnu by mohl Izrael i Palestina opět usednout k jednáním a neokopávat si přitom pod stolem kotníky.

Trump: Izrael jsem jako zdroj tajné informace neuvedl

Donald Trump se při jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem vrátil i nedávné aféře s vyzrazením tajných informací týkajících se možnosti umístěn výbušnin do notebooků. Trump měl informaci prezentovat nedávn v Bílém domě ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi. Americký prezident během hodinové schůzky s izraelským šéfem kabinetu řekl, že jméno Izraele v rozhovoru s Lavrovem nepadlo.