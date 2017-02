Duka v Bratislavě varoval před nekontrolovanou migrací

Nekontrolovaná migrace může mít podle pražského arcibiskupa Dominika Duky negativní dopad na společnost; varováním v této souvislosti je vývoj v západoevropských zemích. Duka to dnes řekl v Bratislavě na konferenci o náboženství a migraci. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský nepřímo spojil muslimské komunity s násilnými činy.

Dominik DukaFoto: Deník/Stulír Drahomír

"Při nepřipravené a neperspektivní migraci může dojít k dezintegraci celé společnosti. Zkušenost a současný stav imigrace v zemích západní Evropy jsou jistým varováním. To není problém posledních pěti let, to je problém několika desetiletí," uvedl v projevu předseda České biskupské konference Duka.

Vyslovil se také pro regulaci migrace. "Jediným způsobem, jak dosáhnout důstojného života v zemích, ve kterých není možné žít život odpovídající lidské důstojnosti, kde není zabezpečena svoboda, je řešení pomocí regulace migrace, kde nejenom přihlížíme k dobru postižených, ale také nutně chráníme obyvatelstvo hostitelských zemí. Neregulovaná migrace v celé historii lidstva vždy přinášela násilí, války, ekonomický a kulturně společenský propad," uvedl.

Bratislavský arcibiskup a předseda Konference biskupů Slovenska Zvolenský v projevu poukázal na útoky, za kterými stáli muslimové. "V posledních letech jsme byli v Evropě svědky nejednou i brutálních teroristických útoků, jejichž aktéři se hlásili k islámu. Tato fakta logicky mohou vyústit v závěr, že čím větší muslimská komunita, tím více se zvyšuje pravděpodobnost násilných činů," řekl.

Podle Zvolenského příliv uprchlíků patrně Evropu poznamená. "Příchod tisícovek migrantů z muslimského světa může zásadně změnit naši civilizaci a my toto setkání v průběhu desetiletí zejména z demografických a kulturních důvodů nemusíme ustát," uvedl. Dodal, že země západní civilizace sice mají křesťanské kořeny, ale vliv křesťanství na jejich formování klesá.

