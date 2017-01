Dva Izraelci byli zatčeni za hrozby soudcům v kauze vojáka Azarii

Jeruzalém - Izraelští policisté zatkli dvě osoby, jež vyzývaly k napadení soudců, kteří ve středu uznali izraelského vojáka vinným ze zabití již na zemi ležícího, zraněného palestinského útočníka. Uvedla to dnes agentura Reuters. Případ Elora Azarii se vztahuje k incidentu z loňského března a Izrael rozdělil na zastánce vojákova chování a na jeho odpůrce.

Elor AzariaFoto: ČTK

Ti první na facebooku začali vyzývat prezidenta Reuvena Rivlina, aby Azariovi udělil milost, a za toto řešení se přimluvil i premiér Benjamin Netanjahu. Podle čerstvého průzkumu veřejného mínění je pro omilostnění 67 procent Izraelců.

O vině rozhodl tříčlenný senát vojenského soudu. Policejní mluvčí Micky Rosenfeld dnes řekl, že byli zatčeni muž a žena, kteří se na sociálních sítích o soudcích vyjadřovali nevhodně; výroky zadržených lze podle něj považovat za vyzývání k násilí. Dvaadvacetiletá žena z jihoizraelského města Kirjat Gat kritizovala hlavní soudkyni Mayu Hellerovou slovy, že by měla být vyhozena do vzduchu nebo ponechána k sežrání psům. Žena má třicetidenní zákaz vyjadřovat se na facebooku. O smrti soudkyně hovořil ve svém příspěvku i druhý zadržený, čtyřiapadesátiletý muž z Jeruzaléma.

Kvůli rostoucímu počtu pohrůžek byla všem třem členům senátu přidělena ochrana.

Čtěte také: Vojenský soud uznal vojáka vinným ze zabití zraněného Palestince

Jak napsal zpravodajsky server Ynetnews, rodina Elora Azarii se od podobných příspěvků na sociálních sítích distancovala a vydala prohlášení, ve kterém tyto vzkazy "absolutně odsuzuje".

Azaria byl shledán vinným za to, že v Hebronu, kde dva Palestinci loni v březnu noži zaútočili na izraelské vojáky, zabil střelou do hlavy jednoho z útočníků, i když už byl na zemi a nikoho neohrožoval. Podle obhajoby však Azaria jednal v sebeobraně. Hrozí mu až 20 let vězení, ale pokud se odvolá, bude pokračovat soudní řízení. Soud odmítl vojákovu obhajobu, že Palestinec stále představoval hrozbu, protože mohl mít pod bundou pás s výbušninami. "Tento druh síly nemůžete použít, i když hovoříme o životě nepřítele," uvedl soud ve svém verdiktu.

Rozsudek vyvolal rozpory i mezi jednotlivými izraelskými ministry. Ministryně kultury Miri Regevová z Netanjahuovy pravicové strany Likud vyzvala k omilostnění vojáka. Stejně se vyjádřil nyní i před verdiktem ministr školství Naftali Bennett z pravicové strany Židovský domov. Jak uvedl, Azariovi musí být udělena milost "okamžitě, hned teď". Pravicový poslanec Jehuda Glick sice vyzval ke shovívavosti, nicméně vyslovil se proti omilostnění. "Dal bych přednost snížení trestu, aby Azaria akceptoval svou odpovědnost a porozuměl tomu, že jeho čin nebyl přijatelný," uvedl Glick.

Ministr obrany Avigdor Lieberman již ve středu řekl, že verdikt považuje za přísný a nesouhlasí s ním. Veřejnost ale požádal, aby soudní rozhodnutí respektovala a prokázala zdrženlivost. Podobně se vyjádřil i dnes směrem ke svým kolegům z vlády. "Očekávám, že všichni ministři prokážou zdrženlivost, budou mlčet a nechají bezpečnostní úřady, aby toto téma vyřešily v tichosti, zodpovědně a s rozvahou," citoval Liebermana list Times of Israel. "Myslím, že by bylo vhodné, aby ministr školství rozuměl zákonům, které hovoří jasně. Veškeré slogany, které nyní slyšíme, slouží jen zájmům těch, kteří je vyslovují a nejsou ku prospěchu Eloru Azariovi," dodal Lieberman.

Úřad izraelského prezidenta se již nechal slyšet, že milost pro Azariu zváží, až nastane vhodná doba. Rozhodnutí je tedy ještě daleko, protože po výroku o výši trestu, který má zaznít 15. ledna, se všeobecně čeká odvolací proces.

Přečtěte si: Trump přeje Izraelcům, Obama zase indiánům