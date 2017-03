Dva lidi zastřelila dvojice útočníků v kavárně ve Švýcarsku

Dvojice útočníků ve čtvrtek večer v kavárně ve švýcarské Basileji zastřelila dva hosty místní kavárny a třetího těžce zranila. Útočníci z místa činu utekli. V noci na dnešek to na svém webu oznámila basilejská prokuratura s tím, že motiv činu není znám. Policie po pachatelích vyhlásila rozsáhlé pátrání.

Ilustrační fotoFoto: ČTK/Šulová Kateřina

Střelci vstoupili do kavárny a zahájili palbu. "Dva hosté podniku byli zabiti a třetí je v ohrožení života," uvedla prokuratura. Ostatním lidem, kteří době činu byli v kavárně, se nic nestalo.

Nejmenovaný policejní představitel agentuře AP řekl, že za útokem nebyli radikální muslimové. "Byl to místní incident. Nemá to co dělat s islamisty nebo terorismem," dodal.

