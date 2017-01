Eiffelovu věž čeká „plastika". Za osm miliard

Nepřehlédnutelný symbol Paříže čeká dlouhá a nákladná rekonstrukce. Trvat by měla až do roku 2025 a stát 300 milionů eur, v přepočtu tedy přes osm miliard korun.

Železná lady, jak je Eiffelova věž někdy přezdívaná, projde v nadcházejících letech výraznou proměnou. Na konci minulého týdne o tom informovala pařížská starostka Anne Hidalgová. Podlé té by rekonstrukce 127 let staré dominanty, která byla původně zamýšlena jen jako dočasná stavba, měla definitivně skončit v roce 2025, kdy město chce pořádat Světovou výstavu.

Olympijský trumf

Právě u příležitosti třinácté Světové výstavy, která se konala v roce 1889 v Paříži, slavná stavba vznikla. Původně měla v centru metropole na Seině stát jen 20 let a pak být rozebrána. Nakonec se tak nestalo. Zachována byla mimo jiné i proto, že se osvědčila jako meteorologická stanice.

Náklady na opravu oblíbeného turistického cíle, který každoročně navštíví přes sedm milionů lidí, byly odhadnuty na 300 milionů eur, v přepočtu na více než osm miliard korun. Během oprav zůstane pro turisty otevřena. „Je důležité vylepšit vzhled tohoto jedinečného monumentu, který hraje ústřední roli při lákání turistů," nechala se slyšet Anne Hidalgová. Rekonstrukce by podle ní měla městu pomoci i v jeho úsilí na získání pořadatelství Letních olympijských her v roce 2024.

Kryté vstupy

V rámci plánované opravy dojde k modernizaci výtahů a k renovaci vyhlídkové plošiny na spodním druhém patře. Železné nosníky dostanou v následujících letech nový nátěr. Výraznou proměnou by měly projít také vstupní prostory. „Mohlo by tam vzniknout několik míst pro veřejnost, která budou krytá," prohlásil místostarosta Paříže, Jean-François Martins, který je zodpovědný za cestovní ruch. Vedení města se příští rok hodlá pustit i do rekonstrukce další stěžejní památky – Centre Georges Pompidou.

