Emmanuel Macron slibuje vyčistit politiku. Podaří se mu to?

Hvězda Emmanuela Macrona stále stoupá. Centristický politik, který není spojen s žádnou politickou stranou, má velké šance stát se příštím francouzským prezidentem. Jeho politické návrhy počítají s důslednými protikorupčními opatřeními, důchodovou reformou a proevropským směřováním země.

V návaznosti na finanční skandál svého protikandidáta Françoise Fillona Macron slíbil, že navrhne nové zákony, které by měly vyčistit kalnou morálku francouzské politiky.

Macron, devětatřicetiletý bývalý ministr hospodářství, který nikdy předtím nekandidoval v žádných volbách, založil politické hnutí před méně než rokem. Minulý čtvrtek pak představil soubor návrhů v rámci politického manifestu ve snaze čelit kritice, že jeho programové návrhy jsou příliš vágní.

Kdo je Emmanuel Macron?39-letý kandidát pochází z Pikardie, studoval filozofii a krátce byl vycházející hvězdou ve státní službě než se nechal zaměstnat u Rothschild & Cie Banque jako investiční bankéř. Pro Françoise Hollanda sloužil nejprve jako seniorní poradce, posléze jako ministr hospodářství. Macron definuje sám sebe jako "energického outsidera" levice, který je progresivní v sociálních otázkách, ale ekonomicky liberální a propodnikatelský. Jeho hnutí En Marche! (Pojďme!) dokáže na své mítingy přilákat tisíce podporovatelů. Oponenti kritizují jeho přístup k politice a politický program jako oportunistický a bez jasných kontur. V roce 2007 si vzal za manželku jeho bývalou učitelku francouzštiny Brigitte Trogneux, která je o 24 let starší než on.

Macron uvedl, že chce "konec protekce a střetu zájmů" v politice tím, že navrhne zákaz zaměstnávání rodinných příslušníků a také větší kontrolu parlamentních nákladů. Řekl, že ačkoli je mnoho poslanců, kteří respektují zákon, voliči si žádají více morálky v politice. "Věřím v nulovou toleranci," řekl.

Fillon zatím odmítá odstoupit z kandidatury po obvinění, že fiktivně zaměstnával svou ženu a děti a naopak obvinil francouzskou justici ze zaujatosti. Jeho pozice v průzkumech se však propadá. Macronova popularita naopak neustále stoupá, přičemž podle posledních průzkumů by už v prvním kole porazil kandidátku krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penovou. Kampaň však zůstává otevřená a nepředvídatelná.

V nedávném vyjádření si Macron stěžoval, že neustálé řešení korupcčních skandálů jeho protikandidátů zamezuje skutečné diskusi o důležitých tématech. Marine Le Penová také čelí vyšetřování a to ohledně zneužití fondů Evropského parlamentu. Na dotaz novináře, zda má snad Macron- bývalý investiční bankéř, také nějakého kostlivce ve skříni odpověděl rezolutně- ne.

Černý kůň voleb také navrhl radikální reformu francouzského důchodového systému - při současném zachování věku odchodu do důchodu na 62 letech. Mezi jeho návrhy patří také změna systému podpory v nezaměstnanosti. Podle Macrona se předchozí vlády snažily prosadit reformy spíše tajně a potichu: "Nejobtížnější reformy, které potřebují určitou dobu na zavedení je lepší dělat hned na začátku."Macron, který o sobě prohlašuje že pochází z levé strany politického spektra, ale je otevřený pravicové politice, zahájil svůj manifest delikátním balancováním mezi svými příznivci z obou politických skupin. Jeho platforma nabízí mix tradičně pravicových propodnikatelských opatření - například uvolnění přísných pracovněprávních předpisů a snížení některých daní - stejně jako opatření k boji proti rostoucí nerovnosti v oblasti vzdělávání- především na sídlištích velkých měst.

Prezidentský kandidát se nevyhnul ani kritice minulých vlád, jež podle něj selhaly ve snaze vypořádat se s pokračující nerovnosti a diskriminací na francouzských sídlišťích. Macron řekl, že nestačí jen zahájit renovační plány budov v těchto čtvrtích, jelikož to nevyřeší problém ghett. Pro zvýšení sociální mobility tak plánuje dát 15 tisíc eur (405 tisíc korun) jako bonus společnostem, které budou ochotny najmout pracovníky z dvouset vybraných chudinských čtvrtí. Macron také kritizoval média za to, že jej prezentují jakožto bývalého investičního bankéře. Podle jeho politiky by jej prý měli brát spíše jako kandidáta pracujících.

První kolo voleb do Elysejského paláce, kde sídlí francouzský prezident se bude konat 23. dubna . Pokud v něm žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, přijdou voliči k urnám opět 7. května.

