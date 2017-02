Erdogan: O trestu smrti by Turci mohli hlasovat v referendu

Pokud znovuzavedení trestu smrti neschválí turecký parlament, mohli by o něm Turci hlasovat v referendu. Prezident Recep Tayyip Erdogan to dnes řekl na setkání s voliči, při kterém vyzýval ke schválení posílení pravomocí hlavy státu. V lidovém hlasování budou o této ústavní změně Turci rozhodovat už v polovině dubna.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/ABACA/AA

"I na toto téma můžeme uspořádat referendum," řekl Erdogan příznivcům shromážděným v západoturecké Manise nedaleko Izmiru o trestu smrti. Pokud návrh na jeho znovuzavedení nenajde v parlamentu potřebnou dvoutřetinovou podporu, může rozhodnout lid v referendu, uvedl prezident. "Obrátíme se opět na lid. Co lid řekne? Pokud lid bud chtít trest smrti, bude ho mít," dodal.

O opětovném zavedení nejvyššího trestu se v Turecko začalo hovořit loni v červenci poté, co ztroskotal pokus o vojenský převrat. Erdogan v minulosti několikrát uvedl, že pokud by příslušný návrh zákona po schválení parlamentem dostal na stůl, podepsal by jej.

Turecko zrušilo trest smrti v souvislosti se svou kandidaturou na členství v Evropské unii. Představitelé EU dali v posledních měsících opakovaně najevo, že návrat trestu smrti do tureckého právního řádu by vedl k ukončení přístupových jednání s Ankarou.

Erdogan se v současnosti na různých setkáních po celé zemi snaží občany přesvědčit, aby 16. dubna v referendu podpořili změnu ústavy, která by výrazně posílila pravomoci prezidenta. V případě schválení reformy by Erdogan mohl zůstat v čele státu teoreticky až do roku 2034.

