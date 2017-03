Erdogan osočil Merkelovou z nacistických praktik. Spory mezi zeměmi se vyostřují

Napjaté vztahy mezi Tureckem a Německem se dnes dále vyostřily poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nařkl kancléřku Angelu Merkelovou z nacistických praktik, na což reagoval popuzeně šéf německé diplomacie Sigmar Gabriel. Ankara rovněž oznámila, že turečtí ministři, jimž Německo zakázalo agitovat před referendem o posílení Erdoganových pravomocí, se o to pokusí navzdory nesouhlasu Berlína.

Šéf německé tajné služby naproti tomu zpochybnil závěry tureckých úřadů, že za loňským pokusem o puč stojí duchovní Fethullah Gülen.

Členové Erdoganovy vlády se podle dnešního tvrzení jeho mluvčího hodlají ještě pokusit přímo přesvědčit Turky v Německu, aby v dubnovém referendu hlasovali pro posílení prezidentových pravomocí. Uspořádat by tam mohli velké shromáždění, řekl mluvčí.

Německé úřady stejně jako Nizozemsko znemožnily tureckým ministrům oslovovat voliče na svém území, což stálo u zrodu současných sporů. Erdogan kvůli tomu dnes zaútočil přímo na Merkelovou. "Právě se dopouštíš nacistických praktik," použil podle agentury AFP v televizním projevu neformální tykání. "Proti komu? Mým bratrským tureckým občanům v Německu a bratrským ministrům," dodal.

Německý ministr zahraničí kvůli tomu kontaktoval svého tureckého kolegu Mevlüta Çavuşoglu, jemuž dal jasně najevo, že "šokující" prezidentova slova "překročila meze". "Jsme tolerantní, ale nejsme hlupáci," řekl Gabriel německému deníku Passauer Neue Presse.

Nesouhlas s tureckými úřady dal najevo i šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Bruno Kahl, který nevěří tvrzení Ankary, že za zmařeným loňským pokusem o puč části turecké armády je islámský duchovní Gülen. Jeho hnutí, které Erdoganovi lidé označují za teroristické, je podle Kahla "občanské sdružení, jehož cílem je poskytovat další náboženské i sekulární vzdělání".

Varovná slova na adresu Ankary přišla dnes z Bruselu. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl, že obnovení trestu smrti v Turecku slíbené Erdoganem by zabránilo vstupu této země do Evropské unie. "Pokud by byl trest smrti v Turecku obnoven, mělo by to za následek ukončení (přístupových) jednání," řekl Juncker v dnešním vydání německého deníku Bild. Upozornil, že pro EU jde o nepřekročitelnou hranici.

