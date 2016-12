Evakuace Halabu pokračuje a mohla by skončit ještě dnes

Damašek - Evakuace civilistů i povstalců z východního Halabu (Aleppa) by mohla skončit za několik hodin. Oznámil to dnes Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). Podle zdrojů OSN v noci a brzo ráno z poslední povstalecké enklávy odjelo na 300 soukromých automobilů. Syrská státní televize oznámila, že v Halabu "za několik hodin teroristé nebudou". Podle ruského ministra obrany ruské letectvo od loňska v Sýrii zlikvidovalo 35.000 bojovníků. Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura řekl, že je třeba vyhnout se v Sýrii dalším těžkým bitvám, jako byla ta o Halab.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP

Mluvčí MVČK Ingy Sedkyová řekla, že ve východním Halabu zbývá několik tisíc lidí, pro něž jsou připraveny autobusy i soukromá vozidla. Čtyři autobusy odjedou z šíitských vesnici Fúa a Kafrája v Idlibu. Evakuace těchto obcí je součástí dohody o evakuaci Halabu.

Čtěte také: Evakuace z Halabu byla obnovena, odjeli prý poslední povstalci

Podle Sadkyové budou lidé odvezeni v několika turnusech a že poslední by měli odjet ještě dnes. Zdroj z OSN citovaný agenturou Reuters oznámil, že na místě jsou stále pozorovatelé a evakuace pokračuje. "V noci a ráno odjelo 300 soukromých aut," sdělil.

Další mluvčí MVČK Krista Armstrongová řekla, že v noci na dnešek "odjelo přes 4000 bojovníků do západních částí provincie Halab". Podle ní z města bylo za týden evakuováno kolem 34.000 lidí. "Evakuace bude pokračovat celý den a noc a velmi pravděpodobně také zítra (v pátek). Očekává se, že evakuováno budou ještě tisíce lidí," dodala Armstrongová.

Evakuace začala před týdnem. Východní Halab byl poslední významnou baštou odpůrců syrského režimu. Povstalci východní část města obsadili v roce 2012. Teď jsou stejně jako evakuovaní civilisté odváženi hlavně do oblastí, které jsou v rukou opozice a také radikálních skupin.

De Mistura řekl, že je třeba ukončit boje v celé Sýrii a vyhnout se dalším těžkým bitvám. Hrozí to podle něj v Idlibu. Mnoho bojovníků i civilistů odchází do Idlibu, "který se může stát příštím Halabem," řekl de Mistura. "Teď je čas obnovit politický proces a využít obnovené jednoty v Radě bezpečnosti," řekl také. Rada tento týden odhlasovala rezoluci povolující poslat další pozorovatele OSN k monitorování evakuace Halabu.

Rusko chce svolat mírové rozhovory o Sýrii do Kazachstánu. De Mistura v tom nevidí problém a řekl, že nejde "o soutěž, ale o doplnění a podporu přípravy dalšího kola jednání, které OSN připravuje na 8. únor". OSN v minulosti uspořádala několik kol rozhovorů o Sýrii, ale dohoda na nich uzavřena nebyla.

K dobytí Halabu pomohla syrskému režimu ruská armáda, která je v Sýrii od loňského září. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dnes řekl, že při ruském bombardování bylo v Sýrii "zlikvidováno" 35.000 bojovníků. "Od zahájení operací ruské letectvo podniklo 17.800 operací, zasáhlo v 71.000 případech infrastrukturu teroristů, zlikvidovalo 725 výcvikových táborů, 405 výroben výbušnin, 1500 kusů vojenského zařízení, 35.000 bojovníků a mezi nimi 204 velitelů," řekl Šojgu.

Čtěte také: EU chce naléhat na hráče v Sýrii, aby otevřeli koridory do Halabu

Asad označil dobytí Halabu za vítězství Sýrie a jejích spojenců

Dobytí Halabu (Aleppa) je vítězstvím Sýrie a jejích spojenců Íránu a Ruska. Po setkání s íránskou delegací to řekl syrský prezident Bašár Asad. Považuje to rovněž za krok k ukončení války.



Úspěchy na bojišti označil za "základní kroky na cestě ke skoncování s terorismem na celém syrském území a k vytvoření náležitých podmínek pro řešení, jež umožní válku ukončit". "Je to také porážka všech zemí, které jsou nepřátelské vůči syrskému národu a které využily terorismus jako prostředek k prosazení svých zájmů," řekl Asad.



Z Íránu s ním přijel jednat náměstek ministra zahraničí pro arabské záležitosti Džaberí Ansárí. Hlavním tématem byly podle syrské agentury SANA íránské návrhy na ukončení války. Základem pro dnešní rozhovory byla podle Ansárího nedávná moskevská schůzka mezi ministry zahraničí Turecka, Íránu a Ruska. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov dnes řekl, že na této schůzce se nehovořilo o Asadově budoucnosti.