Evropa se s Helmutem Kohlem rozloučí ve Štrasburku. Synové se pohřbu nezúčastní

Angela Merkelová, Bill Clinton, Emmanuel Macron, Donald Tusk a řada dalších světových a evropských osobností se příští týden pokloní ve Štrasburku bývalému německému kancléři Helmutu Kohlovi. Na „evropském" rozloučení budou ale chybět oba politikovi synové Walter a Peter.

Kancléř sjednotitel, jak Helmuta Kohla nazývali, muže, který byl u toho, když padla Berlínská zeď a kdy se ze dvou znepřátelených států zase stalo jednotné Německo, by se možná divil, co vše jeho úmrtí vyvolalo.

Nejdřív se řešilo, kdo na „evropském státním pohřbu" 1. července ve Štrasburku promluví. Maike Kohlová-Richterová, vdova a druhá Kohlova manželka, chtěla, aby smuteční řeč pronesl maďarský premiér Viktor Orbán. Nakonec se, byť nerada, smířila s hlavním projevem kancléřky Angely Merkelové.

Jenže ozval se také Kohlův starší syn, třiapadesátiletý Walter. Vztahy mezi ním a mladším bratrem Peterem na straně jedné a otcem Helmutem a jeho druhou ženou Maike na straně druhé nebyly už roky ideální. Synové se s otcem několik let neviděli, ani si netelefonovali. Příčina? Bylo jich víc.

Druhá manželka si prý Kohla „přivlastnila"

Rodina totiž nebyla to, co by Helmut Kohl nadřazoval nad všechno ostatní. Manželka i synové byli po celou jeho politickou kariéru na druhé koleji, dominovala politika. Kancléřova první žena Hannelore spáchala kvůli nevyléčitelné nemoci (musela žít v přítmí, škodilo jí světlo) v roce 2001 sebevraždu. Vzala si větší množství barbiturátů. Už tehdy došlo k narušení vztahů synů s otcem. „Smrt matky mi telefonovala otcova sekretářka, ne on," vzpomínal Walter Kohl na osudový okamžik v knize, ve které přibližoval zákulisí rodinných osudů.

Když se bývalý kancléř v roce 2008 ve svých 78 letech podruhé oženil a vzal si o 34 let mladší dlouholetou spolupracovnici Maike, rodinné příkopy se ještě prohloubily. Macecha oba syny i ostatní otcovi přátele od již těžce nemocného expolitika dokonale „odclonila". Kohlovi synové jí vyčítali, že si přivlastnila jak jejich otce, tak jeho politický odkaz.

Policie nechtěla syna pustit k zesnulému

O smrti svého otce se Walter Kohl, podobně jako v případě matky, dozvěděl z „druhé ruky" – z rozhlasu. Když potom ihned přijel do Ludwigshavenu, aby se se zesnulým otcem rozloučil přímo u jeho lože, policie ho odmítla vpustit do domu. Nakonec dovnitř směl, ale dveře mu otevřel šéfredaktor bulvárního deníku, který neměl se vstupem do domu nejmenší problém…

Walter navrhoval Berlín a Braniborskou bránu místo Štrasburku

Nyní Walter označil pohřební plány macechy za nedůstojné pro člověka, který je považován za hlavní postavu německého sjednocení. „Není to hodno ani mého otce, ani Evropy a Německa," uvedl v těchto dnech Walter.

Nenarážel však jenom na místo oficiálního rozloučení ve francouzském Štrasburku, kde se sejde unijní elita. Walterovi v i skutečnost, že otec nespočine v rodinné hrobce v rodném Ludwigshafenu, ale na hřbitově ve Speyeru v jižním Německu. I to je rozhodnutí Maike Kohlové-Richterové.

Walter Kohl navrhoval, aby se státem organizované rozloučení místo ve Štrasburku konalo v Berlíně u Braniborské brány. „Náš otec byl nedaleko odtud ve chvíli, kdy definitivně padla zeď," argumentuje. U Braniborské brány se také odehrávalo slavnostní sjednocení rozděleného státu 3. října 1990. I to byla scéna, na které hrál Helmut Kohl hlavní roli.

Smuteční obřady se odehrají ve velkých kulisách. Ale ani starší Walter Kohl, ani mladší Peter Kohl se pohřbu nezúčastní.