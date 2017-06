Potrestá Brusel Česko za migrační kvóty? Komise zahájila řízení

Evropská komise zahájila řízení pro nedodržování migračních kvót vůči České republice, Maďarsku a Polsku. Česká vláda je připravena vést s Evropskou komisí dialog a svůj postoj zdůvodnit.

Vláda České republiky totiž minulý týden rozhodla, že v rámci unijních přerozdělovacích kvót žádné migranty z Itálie a Řecka už nepřijme. Dle ministra vnitra Milana Chovance kvóty nefungují a migranti v zemích, které je přijmou, stejně nezůstávají. Postihy za nedodržení kvót mohou také katastrofálně podkopat důvěru lidí v EU. Stejně se k tomu staví i premiér Bohuslav Sobotka.

„Nechceme podporovat ilegální migraci do Evropy tím, že bychom systém kvót podporovali," řekl Sobotka a dodal, že se Česko migrační krizi nepřehlíží, jelikož přispívá do fondů v Africe a v Sýrii, posílá experty do pohraniční agentury Frontexu a policisty na Balkán. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek také zdůrazňuje, že Česká republika má připraveny argumenty a bude se hájit.

Postihem za nedodržení kvót by podle expertních odhadů mohla být pokud ve výši až čtvrt miliardy korun. Hovořilo se také o možnosti pozastavení čerpání peněz z unijních fondů. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zahájení řízení se státy, které kvóty odmítají, podpořil. Minulý týden při své návštěvě v České republice uvedl, že přijímání migrantů je otázkou solidarity. Zároveň však vyloučil spojení této problematiky s příjmem peněz z fondů EU.