Evropská komise žaluje Česko kvůli směrnici o volném pohybu pracovníků

Českou republiku a Lucembursko žaluje Evropská komise u unijního soudu kvůli tomu, že země nesplnily své povinnosti v souvislosti s pravidly volného pohybu pracovníků po EU. Komise navrhla, aby Česko platilo denně 33 510 eur (přes 900 tisíc korun) až do té doby, než ve svém vnitrostátním právu pravidla plně přejme. Zprávu přinesla Česká televize.

Podle směrnice přijaté v roce 2014 měly země své vnitrostátní předpisy do souladu se směrnicí uvést do 21. května loňského roku. Česko ale zatím neurčilo subjekt, který by u nás pracovníkům z jiných zemí EU poskytoval „podporu a pomoc při prosazování jejich práv“.

Směrnice členským státům podle webu ČT24 ukládá také povinnost zajistit těmto lidem přístup k účinné právní ochraně v případě porušení těchto práv a podporovat aktivní dialog se sociálními partnery, nevládními organizacemi a orgány veřejné moci s cílem podpořit zásadu rovného zacházení.

Poprvé komise upozornila Česko a Lucembursko na nedostatky loni v září. Do další fáze řízení pro porušení unijní legislativy záležitost posunula letos v únoru.

Lucembursko reagovalo informací, že pravidla směrnice byla přejata částečně, právě kromě určení onoho subjektu, a že příslušný návrh je v parlamentu. V jeho případě komise navrhuje denní penále nižší, a to 6528 eur (přes 175 tisíc korun).

Podle komise dostal Brusel od českých úřadů informaci, že návrh zákona k provedení směrnice je projednáván v národním parlamentu. Je pro ni ale prý nezbytné úplné oznámení prováděcích opatření, aby mohla ověřit řádné prosazování směrnice.

Právo občanů EU pracovat v jiném členském státě, které je ukotveno v základních unijních smlouvách, zahrnuje také právo nebýt diskriminován na základě státní příslušnosti pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a další pracovní podmínky.

Směrnice o usnadnění výkonu práv udělených mobilním pracovníkům z roku 2014 má zajistit mobilním pracovníkům i vnitrostátním orgánům možnost prosazovat tato práva v praxi a zlepšit přístup mobilních občanů EU k informacím a asistenčním službám v členských státech.

Například Slovensko jako příslušné subjekty určilo Slovenské národní středisko pro lidská práva a jeden z odborů ministerstva práce a sociálních věcí.