Evropská unie přitvrzuje v boji proti terorismu

Europoslanci dnes schválili dvojici právních úprav, které mají pomoci k účinnější prevenci teroristických útoků na území EU. První z nich je namířena proti teroristům chystajícím útoky na vlastní pěst, druhá má vést ke zpřísnění kontrol na vnějších hranicích unie. Obě získaly podporu výrazné většiny europoslanců.

Itálie-Německo-terorismusFoto: ČTK/AP

Podle první normy budou v členských státech nově klasifikovány jako trestné činy například cesty do zahraničí s cílem připojit se k teroristické skupině, účast na výcviku teroristů nebo veřejná obhajoba terorismu. "Pokud se podíváte na to, co se dělo po útoku v Bataclanu (pařížském klubu), kde byli útočníci na internetu glorifikováni, je jasné, že je to nebezpečný trend," prohlásila německá lidovecká poslankyně Monika Hohlmeierová, která byla zpravodajkou přijatého návrhu. Veřejné schvalování teroristických akcí je podle ní jedním ze zásadních problémů zvyšujících riziko dalších útoků.

Řada evropských zemí zavedla přísná bezpečnostní opatření po útocích z Paříže, Bruselu či Berlína a jejich představitelé se shodli na nutnosti přitvrdit i v zákonech.

Podle přijaté úpravy si budou unijní země rovněž povinně vyměňovat informace o trestních řízeních souvisejících s terorismem.

"Dvaaosmdesát procent Evropanů chce, aby unie dělala více v boji proti terorismu. Tato opatření jsou jasnou odpovědí," uvedl český europoslanec za ANO a stínový zpravodaj návrhu za liberální frakci Petr Ježek.

Druhé nařízení se týká zpřísnění kontrol při vstupu na území EU a jeho opouštění. U každého cizince, ale rovněž u všech občanů unijních zemí, budou úřady zjišťovat, zda pas či doklad totožnosti, kterým se prokazuje při cestě do některého ze států Evropské unie či opačným směrem, není evidován v databázi ukradených či ztracených dokladů. Kontrolovat se bude rovněž, jestli jméno není na seznamu hledaných osob.

"Minimálně dva z teroristů útočících v Paříži byli Francouzi vycvičení v Sýrii. Je proto nejvyšší čas, aby unie zpřísnila pravidla pro postihování všech činností spojených s terorismem, včetně jeho plánování a financování, a aby zprovoznila takový systém, který tyto takzvané zahraniční bojovníky zastaví již na hranicích," uvedl další český zástupce v EU Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z lidoveckého klubu.

Na zapracování právní úpravy týkající se nových trestných činů budou mít členské země 18 měsíců, nová pravidla kontrol na hranicích by podle zpravodajky návrhu mohla po schválení představiteli členských států platit už od dubna.