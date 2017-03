Evropskou unii znepokojuje plán "Made in China 2025"

Čínský plán rozvoje zpracovatelského průmyslu do roku 2025 je "velmi problematický" a mohl by být zneužit k protežování domácích firem a diskriminaci zahraniční konkurence. Uvedla to Obchodní komora Evropské unie v Číně.

"Plánem čínské vlády je široké nahrazení dovozu s cílem nacionalizovat klíčová průmyslová odvětví nebo podstatně omezit postavení zahraničních podnikatelů," uvádí se v prohlášení přední evropské podnikatelské lobby. Čtěte také: NKÚ: Dotace pro venkov jsou často neúčinné, bezúčelné a nehospodárné Podle projektu "Made in China 2025" by se měla zásadně zvýšit produkce v deseti tuzemských sektorech, od robotiky po biofarmacii. Peking doufá, že v době zpomalování hospodářského růstu se mu tak podaří zrychlit modernizaci průmyslu. Zahraniční podnikatelé však nevýrazné čínské reformy hlasitě kritizují v obavách, že Čína je tímto způsobem buď přinutí vzdát se klíčových technologií výměnou za přístup na trh, anebo je úplně obejde. Politika Číny včetně subvencí ve výši stamiliard eur evropské podnikatele už tak poškozuje. Nedávno schválená legislativa se projevila například ve sféře výroby automobilů na elektrický pohon. Jak uvedla komora, Evropa čelí intenzivnímu tlaku, aby čínským výrobcům předala svou moderní technologii oplátkou za krátkodobý přístup na trh. Poukázala na skutečnost, že evropští podnikatelé jsou vytlačováni z trhu informačních technologií a že na poli průmyslové robotiky vláda subvencemi přispívá k přetlaku kapacity na trhu. Pomoc? Finanční politika a investiční fondy Jedním z cílů plánu rozvoje do roku 2025 je nárůst komponentů domácí výroby používaných v těchto sektorech až na 70 procent. K tomu mají pomoci subvence, finanční politika, vládou podporované investiční fondy i technologické standardy. Premiér Li Kche-čchiang v neděli na zasedání čínského parlamentu prohlásil, že preferenční politika plánu "Made in China 2025" se vztahuje jak na domácí, tak na zahraniční společnosti. Takové sliby ale obchodní partnery Číny moc neuklidňují. V reakci na "čínský merkantilismus" se Evropa a USA stále více dožadují rovnocenných podmínek. Spojené státy minulý týden pohrozily, že využijí všechny možné páky, aby svým producentům vytvořily spravedlivý a reciproční přístup na zahraniční trhy. Budoucí šéf úřadu obchodního zmocněnce USA Robert Lighthizer prosazuje tvrdá opatření právě proti Číně. Prezident obchodní komory Jörg Wuttke prohlásil, že účelem zprávy je varovat podnikatele a ukázat jim, jak může vypadat obrázek konkurenceschopnosti v letech 2020 a 2025, kdy budou čínské firmy profitovat z chráněného domácího trhu a obracet se na ty zahraniční. Obáváme se, že nevyvážené konkurenční prostředí, jakému čelíme v Číně, se zopakuje i na našem dvorku, řekl Wuttke podle agentury Reuters v rozhovoru s médii před zveřejněním zprávy. Nepřehlédněte: Evropská unie je v krizi, musí ale přežít, prohlásil Hollande

