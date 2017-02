Evropský parlament schválil dohodu CETA. Ohrozí tisíce pracovních míst?

Evropský parlament dnes schválil obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou známou pod zkratkou CETA. Smlouvu, která usnadňuje obchod a investice, podpořila většina poslanců nejsilnějších klubů lidovců a socialistů. Platit začne po ratifikaci národními parlamenty.

Proti smlouvě před štrasburským sídlem parlamentu i uvnitř protestovalo několik set lidí. Podle odhadů expertů by CETA mohla přinést nárůst obchodní výměny mezi EU a Kanadou až o pětinu. Kritici ale tvrdí, že může ohrozit tisíce pracovních míst, což však podle unijních expertů vyvrací několik nezávislých studií.

"Tato smlouva představuje zlatý standard pro možné budoucí obchodní dohody," prohlásil lidovecký zpravodaj návrhu Artis Pabriks, podle něhož Evropa přijetím smlouvy potvrdila, že dává přednost liberálnímu přístupu před protekcionismem. Pro její přijetí hlasovaly téměř dvě třetiny přítomných poslanců, proti byli zástupci krajní levice i pravice a rovněž část socialistů.

Skupina lidí protestujících proti dohodě před parlamentem provolávala hesla jako "Chraňte přírodu, ne korporace", či "CETA je proti demokracii". Podle jejich mluvčího povede posílení obchodu mezi vzdálenými oblastmi k růstu spotřeby paliv a tím poškodí životní prostředí. Ohrozí rovněž lokální producenty tím, že bude tlačit na pokles cen. Část protestujících pronikla až na galerii parlamentu kde hlasitými projevy na několik minut přerušila jednání.

CETA odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchodování mezi unijními zeměmi a Kanadou. Představitelé EU odhadují, že by smlouva v prozatímním režimu mohla začít platit už během jara. Poté by díky ní měla evropská ekonomika dosáhnout nárůstu obchodní výměny až o 12 miliard eur (přes 307 miliard Kč) ročně.

"Je to dohoda která pomůže lidem i podnikům. Více obchodu znamená větší hospodářský růst a větší růst přinese nová pracovní místa," řekl na tiskové konferenci po schválení návrhu kanadský ministr mezinárodního obchodu François-Philippe Champagne, podle něhož již dohodu ratifikovala dolní sněmovna kanadského parlamentu a nyní je na řadě Senát.

Eurokomisařka Cecilia Malmströmová se snažila vyvrátit tvrzení odpůrců dohody, že z ní budou profitovat především velké korporace. Čtyři pětiny firem podílejících se na obchodech mezi EU a Kanadou jsou podle ní malé a střední podniky. Zdůraznila rovněž fakt, že EU a Kanada se vzájemně otevírají v době sílících tendencí po protekcionismu a izolaci v některých západních státech. "Je to dohoda výhodná pro obě strany, stavíme mosty, ne zdi," řekla ve zjevné narážce na politiku nového amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítajíjcího velké mezinárodní dohody.

Podpora českých zástupců

Většina českých europoslanců dohodu podpořila, neboť z ní podle nich bude těžit i česká ekonomika. "Usnadnění obchodu s Kanadou by podle odhadů mělo přinést víc než 20 procent nárůstu českého vývozu do Kanady. Odstranění téměř všech dovozních cel znamená pro naše firmy úsporu kolem 103 milionů korun," uvedl předseda české delegace v lidoveckém klubu Luděk Niedermayer.

Členka klubu liberálů Dita Charanzová ocenila, že dohoda umožňuje vzájemné uznávání kvalifikací a snadnější vysílání pracovníků. "Pro Česko je určitě dobrá zpráva i to, že Kanada souhlasila s ochranou některých značek o původu výrobků, mezi nimi třeba Žatecký chmel a České pivo," připomněla poslankyně. Pro dohodu zvedli ruku také europoslanci za ODS. Podle Jana Zahradila dohoda okamžitě "vygumuje" 99 procent všech celních bariér.

Proti hlasovali čeští europoslanci za sociální demokracii a stejně jako celý klub sjednocené evropské levice i dvojice komunistických poslanců, podle nichž smlouva snižuje požadavky na ochranu životního prostředí a oslabuje právní předpisy týkající se geneticky modifikovaných potravin. "Kvalita potravin v České republice se tak ještě sníží," zdůvodnila svůj nesouhlas s dohodou poslankyně Kateřina Konečná.

CETA - ambiciózní dohoda s nejistou budoucností



- CETA upravuje podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv. Má charakter takzvané smíšené smlouvy, kterou kromě zástupců EU musí podepsat a ratifikovat všech 28 členských států unie.



- Jde o nejambicióznější obchodní dohodu Kanady a je to také nejrozsáhlejší dohoda, jakou EU uzavřela v oblasti služeb a investic.



- Její aplikace by měla pro evropskou ekonomiku znamenat nárůst obchodní výměny až o 12 miliard eur (přes 307 miliard Kč) ročně, podpořit hospodářský růst a pomoci vytvářet nová pracovní místa.



- Dohoda by měla odstranit většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchod mezi osmadvacítkou a Kanadou, a vytvořit velký trh pro služby, zboží a investice. Firmám by to mělo přinést nižší náklady a úspory, spotřebitelům pak nižší ceny.



- Z velké části se otevře trh se zemědělskými komoditami a Kanada mimo jiné uzná například některé evropské standardy pro automobily, což by mělo zjednodušit export aut. Odstraňovány mají být i další takzvané technické překážky obchodu, třeba přijímáním shodných standardů a podobně.



- Obě strany budou vzájemně uznávat testy a certifikáty na nejrůznější zboží od elektroniky až po hračky, stejně jako profesní kvalifikace. Snazší přístup na pracovní trh budou mít například architekti či inženýři



- CETA má dále vytvořit rovnější podmínky v oblasti práv duševního vlastnictví a zlepšit ochranu poskytovanou farmaceutickým výrobkům z EU.



- Aby CETA vstoupila v platnost, musí ji ratifikovat i Česká republika, která toto podmínila zrušením vízové povinnosti pro české občany. Kanada vízovou povinnost zrušila 14. listopadu 2013. Ze stejných důvodů Ottawa nedávno oznámila, že od 1. prosince 2017 zruší tuto povinnost i Rumunům a Bulharům.



- Vlnu odporu vyvolala smlouva v Německu, kde proti ní loni v září demonstrovalo na 150.000 lidí. Kriticky se ke smlouvě stavěla i část německé vládní sociální demokracie (SPD). V polovině září ale uzavření dokumentu nakonec podpořila. Německý ústavní soud v říjnu stížnosti proti této dohodě zamítl, zároveň ale stanovil několik podmínek jejího schválení.