Exploze na koncertě v Manchesteru. Na místě jsou zranění, zřejmě i mrtví

V koncertní hale zrovna vystupovala americká zpěvačka Ariana Grande. Ta je podle mluvčího jejího hudebního studia v pořádku, zranění však na místě zcela jistě jsou. Objevují se i informace o mrtvých.

Jak uvedl jeden z návštěvníků koncertu, po výbuchu padl na zem. "Okolo arény pobíhali lidé a bylo tam spoustu policejních aut," řekl BBC.

An injured man whose being led away from the Manchester Arena #PrayforManchester #dwtmanchester ? pic.twitter.com/hK2lCkO9qY