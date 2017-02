Extrémní dávka jedu. Kim Čong-nama zabila za 20 minut

Bratr severokorejského prezidenta Kim Čong-nam zemřel během 15 až 20 minut od chvíle, co byl 13. února na letišti v Kuala Lumpuru otráven. Paralyzoval ho silný neurotoxin, jak vyplývá z výsledků pitvy, které včera zveřejnil malajsijský ministr zdravotnictví. Krátce předtím úřady oznámily, že letiště v Kuala Lumpuru je zcela bezpečné, bez jakýchkoli stop po jedu.

Malajsie už v pátek informovala o tom, že Kim Čong-nama zabil nervový plyn VX. Ministr včera upřesnil, že dávka jedu byla tak vysoká, že příznaky otravy se dostavily během několika minut. Napadený ještě ve zdravotnickém zařízení na letišti ztratil vědomí a zemřel při převozu do nemocnice. „Ke smrtelnému účinku stačí, aby se do lidského organismu dostalo jen 10 miligramů VX, takže předpokládám, že množství, které vniklo (do těla Kim Čong-nama), bylo větší. Dávka byla velmi velká a působila rychle a v celém těle. Zasáhla srdce, plíce a vůbec všechno," dodal.

Smrt muže, který byl jako nynější severokorejský vůdce Kim Čong-un synem bývalého prezidenta Kim Čong-ila, ale měl jinou matku, přitom jako by vypadla ze stránek špionážního románu. Smrtící látku 45letému Kim Čong-namovi do obličeje nastříkaly dvě ženy, které nyní tvrdí, že byly přesvědčené, že se jedná jen o žert natáčený skrytou kamerou pro televizní zábavný pořad.



Malajsie ze zosnování zločinu dosud přímo neobvinila severokorejskou vládu, avšak vyšetřovatelé uvedli, že jed ženám poskytli čtyři Severokorejci. Všichni čtyři muži také hned v den vraždy Malajsii opustili.



VX je extrémně smrtící látka bez barvy a zápachu, která podle OSN patří mezi zbraně hromadného ničení. Nebezpečná je pro dýchací orgány a v práškové podobě poškozuje kůži. Způsobuje křeče a smrt udušením. Zmíněných 10 miligramů látky v práškové podobě podle expertů odpovídá pro představu pár zrnkům soli. Látka je považována za ještě nebezpečnější než nervový plyn sarin, který byl použit například v tokijském metru při útocích v roce 1995. Zatímco sarin se odpaří, v případě VX může trvat dny i týdny, než vyprchá.

Experti tvrdí, že nervově paralyzující látka, která Čong-nama usmrtila, téměř jistě pochází z nějaké moderní státní laboratoře na výrobu zbraní. Její použití zakazuje mezinárodní dohoda. KLDR ale tuto dohodu nepodepsala a desítky let rozvíjela komplexní program chemických zbraní, poznamenala agentura AP.

Česko má teď starost o jeho strýce

Česká republika má po vraždě bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una obavy o bezpečnost jeho strýce, který slouží v Praze jako velvyslanec, tvrdí na svém webu jihokorejský list Dogon-a Ilbo. Česká vláda má podle deníku „plnou hlavu starostí" po mediálních spekulacích, že velvyslanec Kim Pchjong-il je „dalším vražedným cílem".