Exvelvyslanec Schapiro vyřešil bydlení, v Chicagu koupil byt za 100 milionů

Bývalý americký velvyslanec v Česku Andrew Schapiro koupil v Chicagu luxusní byt s výhledem na Michiganské jezero. Podle amerických médií za něj zaplatil 4,53 milionu dolarů, což je v přepočtu přes 99 milionů korun.

Schapiro coby člověk exprezidenta USA Baracka Obamy skončil na postu ambasadora v Praze v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa, tedy v druhé polovině ledna. Po návratu do Spojených států nastoupil zpět do právnické kanceláře Quinn Emanuel Urguhart & Sullivan, v níž působil již před příchodem do Česka.

Byt o velikosti 465 metrů čtverečních koupil spolu se svojí ženou Tamarou Newbergerovou v závěru srpna, podle serveru Chicagotribune.com se ale záznam o novém vlastníkovi nemovitosti objevil až nyní.

Čtyřložnicový apartmán se nachází ve 22. patře výškové obytné budovy v oblasti Lincolnova parku na březích Michiganského jezera. Mimo jiné má knihovnu, velkou šatnu a tři terasy.

Podle Chicagobusiness.com byt Schapirovi prodala právnička Susan Stoneová, která jej koupila v roce 2013 za necelých 4,25 milionu dolarů. Na realitním trhu ho začala nabízet zkraje letošního roku za 5,25 milionu, později cenu snížila na pět milionů dolarů.