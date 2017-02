Facebook zajatcem politiky aneb Jak si politici vedou na sociálních sítích

Na Facebooku je dnes téměř každý politik. Jaké statusy vyvolávají největší reakce a kdo je nejoblíbenější? Nejvíce fanoušků má z aktivních politiků indický premiér Narendra Modi. Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si zase vysloužil tisíce lajků za hru na piáno. Vyplýva to ze studie firmy Burson-Marsteller (BM), která zkoumala 590 facebookových stránek politiků a institucí.

Jako jeden z prvních se Facebook naučil používat Barak Obama, profil si založil v roce 2007 ještě jako senátor. Jeho facebooková komunikace dodnes slouží jako příklad zvládnutého politického marketingu v učebnicích politologie. Už na počátku své facebookové existence ale Obama varoval: „Buďte opatrní, co na Facebook dáváte. Všechno, co tam zavěsíte, může být kdykoli vytaženo na světlo." Během prezidentské kampaně v roce 2012 získal 26 milionů fanoušků. Protikandidát Mitt Romney sociální sítě podcenil, získal jen 1,6 milionů fanoušků. Obamův profil je však na špičce: 54,5 milionů sledovatelů.

Z aktivních politiků má nejvíce přátel indický premiér Narendra Modi – přes 40 milionů. Na druhém místě je Donald Trump, který má o polovinu méně (21,1 milionu). On sám si po volbách sociální sítě chválil: „Myslím, že mi to pomohlo vyhrát klání, kde soupeř vynaložili na kampaň více peněz než já."

Na dalších místech jsou jordánská královna Ranija al-Jasín s deseti miliony fanoušky a hned za ní turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s téměř devíti miliony. Kromě samotných sledovatelů je důležitým faktem úspěšnosti počet označení, že se událost líbí (lajků). Trumpovo „Today we make America great again" po prezidentských volbách vyvolalo 1,2 milionů reakcí.

Svůj profil si drtivá většina z nich nespravuje sama, za správou profilů stojí týmy odborníků na komunikaci. Průměrně dávají 1,84 postů za den. Například ale vláda Etiopie dává průměrně 29 postů každý den. Množství postů ale nemá na reakce zásadní vliv.

Zaorálek u klavíru

V Česku se většina politiků Facebook teprve učí používat. Ti, kteří to neumí, si okamžitě vyslouží posměch v podobě drsných parodií. Profil prezidenta Miloše Zemana je na sociálních sítích celkem dvanáctkrát. Jeho fotka na běžkách média doslova obletěla a stala se terčem vtipů, stejně jako jeho letní fotky s nafukovacím člunem. Do počtu fanoušků a úrovní komunikace je na tom sice lépe jeho mluvčí Jiří Ovčáček, díky svému vystupování se však posměchu a parodování nevyhne. Naprosto odlišně na Facebooku vystupuje například slovenský prezident Andrej Kiska, svým vánočním přáním si získal 11 tisíc reakcí. Nedávno zařadil novinku převzatou z Ameriky – živé video. Úspěch měl také Lubomír Zaorálek svou hrou na piano – vysloužil si 14 tisích reakcí.

Například Karel Schwarzenberg se inspiroval příkladem z amerických voleb, může se sice chlubit 223 000 sledovateli, na Hrad ho to ale stejně nevyneslo. Marketingově dobře zvládnutý je profil ANO se 100 tisíci fanoušky a profil Andreje Babiše s 94 tisíci. Nejvíce lajků vyvolávají jeho statusy o obcházení hospod ohledně EET, nebo jak spí ve sněmovně. 7,7 tisíc reakcí vyvolal jeho komentář ke státnímu dluhu. Bohuslav Sobotka je oproti němu pozadu s jen 13 tisíci fanoušky. Jeho statusy málokdy mají více než 100 reakcí. Jeho kritizování šéfa ANO statusem o Babišových dluhopisech si získalo 3,4 tisíce reakcí. Ani přání do nového roku mu na rozdíl od Zaorálka moc reakcí nepřineslo.

Podobně je na tom předseda ODS Petr Fiala s 17 tisíci fanoušky. Co do počtu fanoušků, je na tom rozhodně lépe Miroslav Kalousek s 38 tisíci a jeho statusy mají o to více reakcí. Z předsedů parlamentních stran je na tom hůře už jen Pavel Bělobrádek a Vojtěch Filip. Jejich statusy neuvidí více než 4 tisíce uživatelů Facebooku.

Největším počtem fanoušků se může pochlubit Tomio Okamura – 255 tisíc. Často se ukazuje na sportovních zápasech, a oslňuje fotkami z plesů a večírků. Jeho tanečky na plese měly přes 33 tisíc shlédnutí. Desítky tisíc reakcí však vyvolávají jeho statusy kritizující ostatní politiky, nebo „nepřizpůsobivé občany.

Největší reakce? Oslavy, večírky… a děti

Studie BM hodnotí žebříček jednotlivých profilů pomocí dvou hlavních ukazatelů: počtu sledovatelů (fanoušků) a počtu reakcí. Reakce shrnují dohromady lajky, komentáře a sdílení. Facebook dnes nemají vlády pouze 24 států. Facebook nemá například vláda Číny, kde jsou sociální sítě zakázané a Švýcarska, kde si ho prezident po čtyřech měsících zrušil.

A co vyvolává nejvíce reakcí? Opět trochu statistiky. Polovina všech zkoumaných postů měla připojené obrázky. 22 % postů mělo linky na jiné weby a 12 % bylo připojené video. Jen 8 % statusů bylo pouze slovních. Jednoznačně nejvíce interakcí vyvolávají videa, pak slovní statusy, statusy s obrázky a nejméně reakcí vyvolávají statusy s odkazy na jiné weby. Nikoho totiž nebaví klikat na jiné odkazy.

Hodně lajků si samozřejmě získavají reakce na důležité události. Trumpovo „Today we make America great again", (Společně učiníme Ameriku opět silnou) po ohlášení výsledků prezidentských voleb, vyvolalo 1,2 milionů reakcí a následné reakční statusy měly podobný úspěch, například reakce Viktora Orbána, nebo video izraelského prezidenta, či fotka zapadajícího slunce německého ministra zahraničí. Hodně sdílené jsou také kondolenční statusy k nejrůznějším tragédiím ve světě.

