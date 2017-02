Favorizovaný Macron chce nafouknout věznice

Méně práce, víc strážníků, zdanění boháčů, zubař zdarma. To jsou trumfy, se kterými hodlá Emmanuel Macron vyhrát francouzské prezidentské volby.

Co kromě šarmu může středopravý kandidát Francii nabídnout? Tu otázku si francouzská veřejnost klade už nějaký čas. Macronovi soupeři Marine Le Penová a François Fillon se už vyslovili. Něco z plánů, které bude prezentovat pří-ští týden, naznačil devětatřicetiletý politik už teď.

Nereaguje třeba přímo na imigrační vlny, zato ale deklaruje, že výrazně posílí bezpečnost v zemi, prevenci kriminality i následnou represi. Do pěti let by rád roz-šířil kapacitu věznic o dalších 15 tisíc míst. Současně s tím chce poslat do ulic dalších 10 tisíc policistů a četníků. „Taková rozhodnutí se dělávají obvykle až na konci mandátu," řekl v rozhovoru pro deník Le Figaro, když redaktory zajímalo, čím by začal.

Také se vyslovil pro nulovou toleranci kriminálních živlů a „pro přísné trestání excesů policejního násilí". Reagoval tím na poslední pařížské protesty proti chování některých policistů vůči přistěhovalcům.

JSI BOHATÝ? MÁŠ DRAHÝ DŮM? TAK PLAŤ!

Bývalý ministr hospodářství se k ekonomice vyjadřuje jen okrajově. Zmiňuje myšlenku 35hodinového týdne. Připouští, že by zaměstnavatelé měli mít při zkrácené pracovní době možnost přidávat přesčasové hodiny.

Jako kandidát středové politiky je Macron překvapivě pro větší daňové zatížení bohatých vrstev. Pokud přesáhne hodnota nemovitého majetku člověka hranici 1,3 milionu eur, měl by platit vyšší daň. Jak vysokou, to zatím neprozradil.

Zajímavé jsou jeho návrhy nižších odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Voliče láká na možnost, že by jim z hrubé mzdy zůstalo více v peněženkách. Doslova revoluční je návrh, aby byla za pár let zcela zdarma zubařská péče.

Včerejší průzkum agentury OpinionWay ukázal, že Macron má před Françoi-sem Fillonem náskok už jen jedno procento. Výrazně mu ale prospěje středeční vyjádření podpory od Françoise Bayrouaze, hlavní osobnosti centristů, a také od jednoho z kandidátů levicových primárek Françoise de Rugyho. To může být podle týdeníku Le Nouvelle Observateur pro Macrona zásadní.

Prezidentské volby se ve Francii konají 23. dubna (1. kolo) a 7. května 2017.