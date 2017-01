Fillon vzkázal Berlínu: V žádném případě nevezmeme více migrantů

Berlín - Konzervativec François Fillon, favorit nadcházejících prezidentských voleb ve Francii, by v případě vítězství odmítl přijmout ze solidarity více migrantů, jak od evropských partnerů požaduje Německo. Řekl to Fillonův poradce pro zahraniční politiku Bruno Le Maire v rozhovoru, který dnes zveřejnil německý deník Bild.

Francois FillonFoto: ČTK

"V žádném případě," odpověděl Le Maire na otázku, zda by Francie mohla vyhovět požadavku Německa na větší solidaritu v otázce migrantů. "Fillon by jako prezident nesouhlasil s větším počtem běženců než teď, protože Francie není politicky a ekonomicky schopna to udělat," vysvětlil politik, který je v týmu kandidáta tradiční pravice pověřen evropskými a mezinárodními záležitostmi.

Čtěte také: Francie: Fillon může vypadat jako větší radikál než Le Penová

Fillon má 23. ledna navštívit Berlín a setkat se s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Jeho poradce Bruno Le Maire v minulých dnech návštěvu v německé metropoli připravoval a podle agentury AFP v Berlíně jednal s hlavními německými ministry.

Konzervativní kancléřka Merkelová, která v minulých dvou letech otevřela více než milionu žadatelů o azyl dveře do Německa, si často stěžuje na podle ní malou podporu v této otázce ze strany evropských partnerů. "Potřebujeme společnou zodpovědnost ohledně našich humanitárních povinností. Ta (společná zodpovědnost) nyní v Evropské unii velmi chybí," poznamenala podle AFP v pondělí Merkelová.

Čtěte také: Média: Fillon bude prezidentem, i když první kolo vyhraje Le Penová