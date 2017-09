Florida je vydána na milost Irmě. Ta zpustošila a opustila Kubu

Hurikán Irma v sobotu zasáhl Kubu a Bahamy, ve východním Karibiku zabil 24 lidí a zanechal katastrofální škody. Evakuováno bylo nejméně milion Kubánců, kteří se přesunuli do bezpečných zón na západu a jihu země.

Z Kuby zatím nejsou hlášeny žádné oběti. Podle místních úřadů je to díky včasné a masové evakuaci.

Reportáž ze zasažené Kuby:

Dvoumilionová metropole Havana byla v sobotu spolu s provinciemi Mayabeque a Artemisa na nejvyšším stupni pohotovosti v případech přírodních pohrom.

Postupující hurikán způsobil na severní pobřeží lokální záplavy, vlny rozbouřeného oceánu dosahovaly výše až osmi metrů. Záplavy, jež dosáhly až 600 metrů do hlavního města, budou trvat ještě 36 hodin.

Udělejte si lepší představu o velikosti Irmy:

Smršť v sobotu večer zeslábla na třetí stupeň z pěti a rychlost do 200 kilometrů k hodině. To již neplatí. Poté co se oko hurikánu posunulo z pevniny Kuby severně směrem k Floridě, zesílila smršť na 250 kilometrů k hodině a je označována stupněm 4. Aktuální pohyb živlu můžete sledovat zde.

Hurikán Irma. Předtím a potom:

From Anguilla and Barbuda to the British and US Virgin Islands… powerful footage shows the devastation caused by #HurricaneIrma pic.twitter.com/WYGrvM0ryk