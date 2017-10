Fotbalisté opět poklekli, přítomný viceprezident USA to neustál

Prezident Donald Trump čelí v poslední době vlně kritiky, a to kvůli tomu, že se vulgárně opřel do sportovců, kteří klečí při hymně. Tímto gestem fotbalisti či basketbalisti uctívají černošské oběti policejního násilí a shodují se na tom, že všichni mají právo na svobodu projevu.

V této tradici i přes kritiku pokračují i nadále. A Trump včetně jeho nejbližších setrvávají na své pozici, což ilustruje událost z neděle, kdy viceprezident Mike Pence opustil zápas Národní fotbalové ligy (NFL) mezi Indianapolisem Colts a San Francisco 49ers.

Ke gestu sáhl poté, co někteří hráči poklekli během zpěvu národní hymny, navíc měli zkřížené ruce a na sobě černá trička s nápisem "Budeme" na hrudi a "Bojovat za rovnost, spravedlnost, jednotu, respekt, dialog a příležitost" na zádech.

Pence, v letech 2013-2017 guvernér státu Indiana (kde sídlí klub Indianapolis Colts) svůj odchod zdůvodnil tím, že nehodlá poctít svou přítomností akci, jež nerespektuje americkou hymnu a vlajku. Jeho gesto má ovšem "trumpovské" pozadí.

Trump v nedělním tweetu uvedl, že Pence požádal, aby utkání v Indianapolis opustil, pokud by některý hráč poklekl, "a znevážil tak naši zemi". "Jsem na něj a na druhou dámu Karen hrdý," dodal prezident na twitteru s odkazem na Penceovu manželku.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen.