Francie zadržela exšéfa kosovských povstalců

Paříž - Francouzská policie zatkla ve středu na základě srbského zatykače bývalého kosovského premiéra Ramushe Haradinaje, který působil jako povstalecký velitel během války o odtržení Kosova od Srbska v letech 1998 a 1999. Informovaly o tom francouzské policejní zdroje a potvrdilo to i kosovské ministerstvo zahraničí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jan Handrejch

Srbsko považuje Haradinaje za válečného zločince. Bývalého velitele Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), který byl od března 2004 do prosince 2005 premiérem Kosova, viní Bělehrad mimo jiné z odpovědnosti za vraždy, pronásledování, znásilňování a kruté zacházení se srbskými, romskými a také albánskými civilisty, kteří byli označeni za kolaboranty se Srby.



Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Haradinaje v dubnu 2008 osvobodil pro nedostatek důkazů, jeho zástupce přitom pro podíl na mučení poslal na šest let do vězení. V červenci 2010 odvolací tribunál vrátil celý proces k novému projednání, v roce 2012 byl ale Haradinaj definitivně osvobozen. Srbsko ale zatykač nestáhlo.



"Byl zadržen francouzskými úřady na základě zatykače vydaného Srbskem v roce 2004, což je pro nás nepřijatelné," reagovalo kosovské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení. Ministerstvo uvedlo, že byla dělá vše pro to, aby dosáhlo Haradinajova propuštění. Francouzská hraniční policie ho zatkla po jeho příletu na letiště u města Mulhouse ve východní Francii, kam přicestoval z Prištiny.



Francouzské úřady nyní zvažují, zda jej vydají do Srbska. Zároveň ale zhodnocují, zda Srbsko o něho neusiluje z politických, a ne právních důvodů.



V červnu 2015 byl Haradinaj zatčen slovinskou policií, ale byl následně propuštěn po dvou dnech pod diplomatickým tlakem. Kosovo a Francie udržují dobré diplomatické vztahy, upozornila agentura Reuters.