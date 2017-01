Francouz ve službách islámského státu si vyslechl ortel: 10 let

Na deset let do vězení poslal dnes pařížský soud Francouze, který odjel bojovat v řadách radikálního uskupení Islámský stát (IS) v Sýrii a v Iráku. Uvedla to agentura AFP. Podle ní jde o recidivistu a na dvě třetiny trestu se nevztahuje žádná možnost úlevy.

dnes 16:48 SDÍLEJ:

Fotogalerie 4 fotografie Ozbrojenci z hnutí Islámský stát (IS) zavraždili u syrského města Palmýra 23 civilistů včetně devíti dětí. Foto: ČTK/ABACA/Balkis Press

Dvaatřicetiletý Nicolas Moreau, bývalý rybář, již strávil 18 měsíců ve vyšetřovací vazbě. Při prosincovém jednání soudu ujišťoval, že se s IS coby "sektou" rozešel a tvrdil, že jen plnil svou povinnost muslima. Řekl také, že Francii nikdy nijak nepoškodil, když odjel bojovat do Sýrie a Iráku. Zatčen byl v Turecku, když v řadách IS strávil skoro půldruhého roku. Čtěte také: Ministerstvo: Při střelbě v tureckém klubu nezemřel žádný Čech Prokurátor nicméně usoudil, že Moreau by mohl pro společnost představovat krajní hrozbu, a vyjádřil obavu, že v případě osvobození by se vrátil ke svému závazku bojovníka ve svaté válce. Nicolasův bratr Flavien Moreau byl v listopadu 2014 odsouzen v Paříži k sedmi letům vězení jako první francouzský islamista po návratu ze Sýrie. Čtěte také: Experti: Islamisté si mohli sami vyrobit nebezpečný yperit Oba sourozenci se obrátili na víru islamistů ve vězení, kde si odpykávali menší tresty. Z Francie, která má nejpočetnější muslimskou obec v Evropě, pochází zhruba třetina z asi 3000 Evropanů, kteří se přidali v Sýrii a v Iráku k ozbrojeným islamistům, proti kterým bojují západní spojenci v čele se Spojenými státy. Čtěte také: Kanadští celníci zablokovali dodávku pro francouzskou školu ISIS





Autor: ČTK