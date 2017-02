Francouzi chtějí Opel. Rýsuje se nový automobilový gigant

Pokud si skupina PSA plácne s americkým General Motors (GM), stane se z Opelu opět evropská značka. Může taky ale zmizet.

Opel Insignia Grand Sport.Foto: Opel

Automobilka je v americkém držení od roku 1929. Ale posledních 17 let ji koncern GM nepřetržitě dotuje. Američané už stáhli z Evropy značku Chevrolet, teď se zbavují Opelu. Někdo vidí v chystaném obchodu posílení pozic koncernu PSA (Peugeot/Citroën), zaměstnanci Opelu se obávají, že dojde k postupnému útlumu tradičního výrobce a jeho nahrazení jinou značkou. Třeba méně kvalitními vozy z Číny. Protože částečný podíl v PSA drží čínský výrobce Donfeng. Ten se před třemi lety podílel na záchraně celé skupiny PSA, která stála před krachem. Takhle by se se svými výrobky snadněji dostal na náročný evropský trh.

Šéf PSA Carlos Tavares slíbil „měkké" převzetí automobilky, ale poradenská firma Evercore varuje, že všech 38 000 pracovních míst Opelu v Německu, Špa-nělsku a Velké Británii asi zachováno nebude. „Počet zaměstnanců v restrukturalizovaném GM v Evropě by mohl být až o třicet procent nižší," zní v prohlášení Evercore.

ZAMĚSTNANCI VĚŘÍ V ZACHOVÁNÍ ZNAČKY

Předseda Evropské rady zaměstnanců Opelu Wolfgang Schaefer-Klug Tavaresovi věří: „Přesvědčil nás, že má zájem na rozvoji značek Opel a Vauxhall jako nezávislých firem."

V některých státech Evropské unie by se spojením s Opelem vyšvihla PSA mezi přední prodejce. V Itálii by se dostali na první mí-sto před vévodící Volkswagen a Renault/Nissan. Ve Francii by z první příčky vystrnadili rivala Renault. To za nákup značky, která se bezmála dvacet let topí v záporných číslech, stojí. Pozice obou hlavních značek PSA Group posílila v zemích, kde za Opelem zaostává. I když to nejsou velké trhy, lépe by na tom nově spojené automobilky byly v Maďarsku a Polsku, kde je Opel velmi oblíbený a kde se také některé modely vyrábějí.

Výrazně by ale skupina posílila v kategorii rodinných aut typu MPV, v ní má Opel silnou pozici – v Evropě by se stala číslem jedna.